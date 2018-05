Interceptados 11 inmigrantes en aguas de Altea tras chocar su patera contra un velero Personal de Cruz Roja y de la Guardia Civil auxilian a los inmigrantes, ayer, en Altea. / cruz roja alicante La Guardia Civil investiga la llegada de otras dos embarcaciones con extranjeros a una cala de Benidorm J. A. MARRAHÍ/EFE Miércoles, 23 mayo 2018, 00:41

valencia/Alicante. Nueva oleada de pateras en las costas valencianas. Once inmigrantes que navegaban a bordo de una embarcación se encuentran en buen estado tras chocar, ayer de madrugada, contra un velero, lo que obligó a activar un rescate urgente por parte de Salvamento Marítimo. Además, horas después la Guardia Civil localizó otras dos embarcaciones con prendas, pero sin ocupantes, abandonadas en una cala de Benidorm. La hipótesis más probable es el desembarco de un número indeterminado de inmigrantes.

Según fuentes de Salvamento Marítimo, la primera emergencia se produjo a unas 30 millas náuticas al sudeste de Altea. Sobre las 4.30 horas, se recibió el aviso de que una patera con once hombres a bordo se había estrellado contra un velero y tres de los ocupantes de la primera embarcación habían caído al agua. Dos de ellos fueron rescatados desde la misma patera y el tercero, por parte de las personas que iban en el velero. Según las primeras valoraciones, los once inmigrantes se hallan en un relativo buen estado de salud, pese al frío y al impacto. Salvamento Marítimo y la Guardia Civil enviaron un helicóptero, pero finalmente no fue necesaria su intervención. El rescate lo llevo a cabo la embarcación Salvamar Mirfak. En ella fueron trasladados los extranjeros hasta el puerto de Altea para recibir atención sanitaria.

Una vez en tierra, la Guardia Civil llevó a los inmigrantes a su cuartel en la localidad costera. Allí, como manda el protocolo, recibieron el auxilio de personal de Cruz Roja de Alicante.

Según explicaron fuentes de la organización humanitaria, todos los ocupantes de la patera son hombres y mayores de edad de entre 41 y 26 años. Nueve afirmaron proceder de Argelia, uno de Túnez y otro de Siria, si bien estos datos son complicados de verificar a falta de la documentación. «Todos presentan un aparente buen estado de salud», salvo uno de ellos, afectado por «una contusión en la pierna izquierda», indicaron. Éste último fue trasladado a un centro médico. Otros dos sufrían síntomas de hipotermia, pero mejoraron con la ayuda sanitaria.

Horas después del salvamento en Altea, dos embarcaciones abandonadas fueron localizadas en una cala de Benidorm. Los primeros indicios apuntan a que podrían haber sido utilizadas para un desembarco de inmigrantes. Los agentes de la Guardia Civil de Alicante encontraron prendas en ambos navíos. Uno de ellos estaba provisto de un motor fueraborda. La Benemérita busca a los ocupantes.