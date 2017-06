Interagrupación confirma la politización del sondeo fallero que niega Fuset Pere Fuset, durante una asamblea de presidentes de falla. / irene marsilla Dirigentes y festeros de base aseguran que en la encuesta había preguntas sobre la gestión municipal o creencias religiosas Á. SERRANO/L. SORIANO Domingo, 11 junio 2017, 00:47

«La gente está calentita». Así de gráfico era ayer Jesús Hernández, presidente de la Interagrupación, la entidad que representa a más comisiones de la ciudad, para analizar el sentir en el mundo fallero a raíz de la encuesta sobre Fallas que ha hecho estos días el Ayuntamiento y en la que se incluían cuestiones políticas y religiosas.

Hernández confirmó así la información publicada por LAS PROVINCIAS después de que el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, saliera en la mañana de ayer a desmentir parte de la misma. Lo hizo únicamente respecto a determinadas preguntas sobre gestión del alcalde o los concejales a la vez que reconocía que la encuesta incluía cuestiones sobre política, cultura o sociedad. Este diario contactó el viernes con media docena de fuentes distintas que informaron de las preguntas políticas en la encuesta.

«No hemos hablado del tema, antes tenemos que sentarnos y analizarlo», comentó Hernández, que reconoció que en las comisiones hay un descontento «muy generalizado y muy grande». «Nosotros queremos saber toda la verdad y luego veremos lo que hacemos», dijo Hernández.

Como el presidente de la Sección Especial, Rafael Ferraro, Hernández cree que en las Fallas «cada uno es de una manera, y eso es una de las ventajas». «No entiendo entrar en temas políticos en una encuesta sobre las Fallas; Junta Central sabrá qué pretende con esas preguntas», lamenta Hernández.

El máximo dirigente de la Interagrupación también destaca que en el mundo fallero «cada uno es de su padre y de su madre» y califica de «preocupante» que Junta Central Fallera disponga de los datos por los que preguntaron en las encuestas realizadas esta semana. «Son cosas que no deberían saberse. Además, la encuesta va a salir como va a salir porque la gente está mintiendo como bellacos», dijo el presidente de la Interagrupación.

El vicepresidente de la falla Convento Jerusalén-Matemático Marzal, Tino Bendicho, fue más allá y contestó a Fuset a través de una conocida red social: «Perdona, Pere. El miércoles pasado, 31 de mayo, estando en mi casal de falla, entraron dos chicas con tablet en mano. Me hicieron a mí y a unos cuantos esa encuesta. Y sí que me preguntaron, repito, sí que me preguntaron si me gustaba el actual alcalde, si me sentía más cerca de la derecha o de la izquierda y más preguntas de este tipo, te hacían numerar del 1 al 10 en función de la respuesta que querías dar. Incluso te preguntaban con qué partido político te sentías más identificado. Esas preguntas te repito que me las hicieron el miércoles pasado. Estaban en el cuestionario. De hecho nos pedían correo y teléfono para dar validez a la encuesta. Vamos a ver quién es el de las mentiretes y troletes».

Llama la atención la metodología de la entrevista. José Boix Yuste comenta que a él le hicieron las preguntas políticas en la puerta de Junta Central Fallera. «Me preguntaron si me gustaba el alcalde, luego que si era de izquierdas y derechas, que qué me parecía el gobierno municipal y que a qué partido votaba. Allí terminé la entrevista», explica Yuste, que asegura que a él no le hicieron ninguna pregunta sobre Fallas. «Terminé muy indignado porque me pareció que están politizando la fiesta», asegura José Boix Yuste.

Este testimonio es similar al de Miguel León, otro fallero que asegura que le hicieron las preguntas «en dos tandas muy diferenciadas, una sobre la fiesta y otra sobre política». Comenta que le preguntaron tres cosas que hubiera hecho bien el Ayuntamiento, qué le parecía la gestión del Consistorio, a quién votaría en las próximas elecciones o dónde se coloca en el eje izquierda-derecha siendo 1 extrema izquierda y 10 extrema derecha. «También habría preguntas sobre religión, economía...», comenta León, que asegura que esta entrevista se la realizaron el viernes por la noche, cuando se reúne la junta directiva de su comisión, previo envío de un correo electrónico a la junta para saber cuándo podían pasarse por el casal.

Cuando estos testimonios comenzaron a salir en las redes sociales, el concejal dijo que la empresa encargada del cuestionario, Invest Group-Investigación de Mercados, garantizaba la «instrucción a sus encuestadores sobre no realizar en los casales» preguntas sobre intención de voto o valoración del alcalde. Pero más tarde comentaba: «No tengo por qué dudar de que algún encuestador haya podido saltarse esa norma, algo que podría ser detectado por la propia empresa con sus mecanismos de verificación para anularla».

Fuentes municipales rechazaron entregar la encuesta para comprobar las preguntas que se hicieron, argumentando que se publicarían «tan pronto como termine todo». Fuset, por su parte, continuó defendiéndose en una red social y aseguró que las preguntas se harán públicas «íntegramente cuando finalice para no provocar sesgo en respuesta espontánea». Fuset defendió la importancia de conocer la opinión de miles de falleros y falleras en el marco de la elaboración del Plan Estratégico de Fallas.

Invest Group, por su parte, emitió también un comunicado en el que negó que hubiera hecho las preguntas publicadas por este diario. La empresa afirmó que las encuestas «poseen una estructura y coherencia internas dentro de la cual adquieren lógica, sentido y secuencia las preguntas formuladas, razón por la cual no se las puede reproducir de manera aislada, descontextualizada y sin la formulación y redacción exactas, con todos los matices». «Todas las preguntas formuladas, tantos las de carácter sociodemográfico general como las específicas sobre las cuestiones falleras, están formuladas de acuerdo con los estándares universalmente reconocidos en este tipo de encuestas», señalan.