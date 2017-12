Con inusitado rigor se ha presentado el frío en nuestro país durante el pasado mes de noviembre. Diríase que una revolución geológica había cambiado el apacible y primaveral clima de Valencia en el helado de otras regiones más altas o más próximas al norte. El otoño, que constituye aquí una segunda primavera, o para expresarnos con el lenguaje gráfico del vulgo, un corto veranillo, apenas ha dejado sentir su benigna temperatura; a los ardorosos calores de un verano rígido, han sucedido casi sin transición los intensos fríos de un invierno riguroso, influyendo de una manera desfavorable en la salud pública».

El texto anterior tiene plena validez hoy mismo, pero fue escrito hace 150 años. Lo publicó LAS PROVINCIAS el sábado 7 de diciembre de 1867 y lo firmaba F. Pizcueta (Félix Pizcueta, 1837-1890), que fue médico, periodista, político (ocupó el cargo de director general de Sanidad del Ministerio de Gobernación), poeta, dramaturgo, cofundador de Lo Rat Penat y concejal de Valencia hasta su muerte. Un conjunto de méritos que le hizo acreedor a que su ciudad le dedicase una calle que todavía sigue rotulada con su nombre en el Ensanche, entre la calle Colón y la Gran Vía.

Pizcueta redactó el anterior prólogo para justificar, en su habitual sección 'Revista médica y precauciones higiénicas', la necesidad de hacer caso a las recomendaciones usuales para librarse de enfermedades ligadas al frío o impedir que se agudicen en tales circunstancias otras dolencias que las bajas temperaturas pueden agravar. Por ejemplo recomienda ante el frío: «Abrigo, buen alimento, evitar las transiciones bruscas del frío al calor, abstenerse de bebidas frías, actividad moderada en los ejercicios corporales, que ni produzca sudor ni llegue al cansancio... y sobre todo cuidar como una enfermedad grave la menor alteración en la salud».

O sea, lo que siempre nos dijeron las madres, lo que se sigue aconsejando como prevención sanitaria general. No cambia nada en esencia. El propio Pizcueta advierte que «el invierno es la estación insalubre por excelencia, la de mayor mortandad...», y se pregunta: «¿Qué precauciones higiénicas aconsejaremos que no estén en la conciencia de todos, que no se hayan repetido hasta la saciedad, que no hayan recibido por lo triviales la sanción de una común experiencia?»

Hagamos memoria de lo más reciente. ¿No nos quejábamos el otro día, como aquel que dice, de que aún reinaban temperaturas altas, y después, de repente, de la llegada brusca del frío, y de que ni lo uno ni lo otro era 'normal', sin que esté escrito en ninguna parte lo que ha de ser normal? Pues idéntico a lo que pasaba siglo y medio atrás, y lo vemos repetidamente. El paralelismo llega a que también entonces se hablaba de que «una revolución geológica» había cambiado el clima. ¿Les suena? La hemeroteca es una joya, una delicia, pura diversión que aclara tantas cosas.