EL INSTITUTO EN 1885

LA VALENCIA DE HACE UN SIGLO

El instituto ocupaba en 1885 el mismo edificio del que hoy se llama Luis Vives, pero no llevaba aún el nombre del famoso humanista valenciano, era sencillamente el Instituto de Segunda Enseñanza. Esto de honrar los centros oficiales con nombres de nuestras grandes lumbreras no era muy corriente. No había otro instituto. El sexo femenino no había hecho irrupción en él, ni se vislumbraba que por el tiempo fuera necesario habilitar otro para niñas. Éstas habían de conformarse con ir a los colegios de Loreto o Jesús y María, o a los párvulos de doña Filomena, únicos para señoritas en aquellos años, o recurrir a la 'costura, como se decía a las escuelas públicas de niñas. La mujer no recibía más enseñanza superior que la que le proporcionaba la Normal para maestras, cuando quería dedicarse a esta carrera pedagógica.

·Este artículo pertenece a las Memorias de un setentón, una recopilación de evocaciones publicadas entre 1943 y 1948 por Teodoro Llorente Falcó, segundo director de LAS PROVINCIAS

El Setentón sólo fue al instituto en el último año de bachillerato. Aún suele encontrar un compañero de aquellos tiempos, el general Cortina, tan 'pito' o más que el que estas líneas escribe. Entonces la huerta abríase a los pocos pasos. La calle de Pelayo, que enfrenta con la puerta del instituto que recae a lo que entonces llamábase Ronda de Guillem de Castro, era muy corta; la estación del Norte estaba en su anterior emplazamiento, y los trenes y las maniobras de las locomotoras constituían una distracción de los escolares en los intermedios de las clases.

Para los campesinos de toda aquella cantonada era un verdadero castigo la vecindad del instituto, porque allá iban los muchachos, organizando pedreas, subiéndose a los árboles, pisando sembrados, deshaciendo pajares, pescando ranas por las acequias; cuando no, en los meses primaverales, probando las frutas primerizas. Más de una vez hubo quejas al director del establecimiento y a los catedráticos.

El cuadro de profesores honraba el establecimiento. Enseñaba latín don Luis Gascó, muy docto en la lengua del Lacio, pero sus discípulos salían tan limpios de sabiduría como cuando entraban; Geografía y las dos Historias, la de España y la Universal, don Manuel Zabala, un aragonesillo, bajo de estatura, de voz recia y palabra muy elocuente, que a los ciento y pico alumnos de cada una de sus clases los tenía perfectamente disciplinados y les hacía estudiar y aprender; don Federico de Mendoza, profesor de Retórica, era poeta relamido de versos escultóricos pero insulsos; don Epifanio Lozano, alto, enjuto, con un bigotillo y una perilla blancos, catedrático de Francés, quien en cuanto se lo permitían sus ocupaciones corría a un huerto de naranjos que llevaba por su cuenta; don Manuel Polo y Peyrolón explicaba Psicología, Lógica y Ética, escribía novelas de la escuela de Pereda, militaba en las filas carlistas, que lo llevaron al Congreso repetidas veces, y no faltaba una sola tarde al paseo de la Alameda, gustando que le acompañase la pollería. A don Antonio Suárez le llamaban '¡oh, terror d'humanidades!', pues este profesor, un verdadero sabio en Matemáticas, sembraba el pánico en torno suyo, por lo que exigía y lo que calabaceaba; don José Sanchis, también catedrático de Matemáticas y Álgebra, Geometría y Trigonometría, de carácter más suave y tan corto de vista que nunca acertaba a meter la pluma en el tintero; don Pedro Fuster era otro 'tigre de Bengala' que no dejaba pasar una; don Emilio Ribera, sabio muy especializado en Ciencias Naturales; don Jaime Banús era el director y profesor de Física, y finalmente, don César Santomá ya era una autoridad en su cátedra de Química.