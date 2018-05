El PP inicia una campaña para recopilar quejas por adoctrinamiento en las aulas Mapa de un IES denunciado por varios partidos de Benicàssim. / lp El partido pone a disposición de alumnos, docentes y familias un formulario en su web y garantiza el anonimato de las denuncias J. BATISTA VALENCIA. Viernes, 4 mayo 2018, 00:25

El PPCV puso en marcha ayer la campaña 'No más adoctrinamiento en las aulas', una iniciativa para que alumnos, familias y profesores trasladen al partido denuncias anónimas sobre prácticas docentes con vinculaciones ideológicas en el ámbito educativo.

Tal y como explicó la responsable de Educación, Beatriz Gascó, todas las que se reciban se verificarán, garantizando el anonimato, y la información «no se utilizará como arma arrojadiza», sino que se intentará ayudar al remitente buscando una solución o pidiendo explicaciones, por ejemplo mediante preguntas en Les Corts sobre qué medidas se han tomado, si ha actuado la inspección -cuerpo al que defendió ante el «vaciado» de atribuciones en estos y otros casos- o si se han recibido denuncias de otros miembros de la comunidad educativa.

Cualquier persona puede acceder al formulario a través de la página web del partido, donde aparece una introducción donde se asevera que «el gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra pretende adoctrinar desde la educación a los jóvenes valencianos, una batalla en la que desde el PPCV no vamos a dejar de alzar la voz para frenar sus sectarias intenciones». También se añade que «en la denuncia no estás solo». Se pide un nombre, localidad, email, centro escolar y una descripción de la queja. Con esta información desde la vicesecretaría de Educación contactarán con el promotor para iniciar las actuaciones pertinentes.

En la rueda de prensa en la que se presentó la campaña tanto la diputada Gascó como el vicesecretario de Comunicación Jaume Bronchud reiteraron que no se pretende atacar al colectivo docente ni la libertad de cátedra, insistiendo en agradecer «su vocación, entrega e imparcialidad» en la inmensa mayoría de los casos, aunque Gascó dijo que «para evitar generalizaciones hay que detectar a los malos profesionales», considerando que no se pueden aceptar contenidos contrarios a la Constitución, al Estatuto o a la legislación básica que garantiza la neutralidad. Bronchud señaló en este sentido que denunciarán «el uso de algunos centros como subsedes políticas de los intereses del Consell del Botánico». «Hay que sacar la política de las aulas. No queremos que por esta creciente ideologización se siga desprestigiando la educación de los valencianos», agregó.

La diputada se refirió a casos ya conocidos, como la agenda distribuida en comarcas alicantinas donde además del mapa dialectal del catalán aparecían textos en los que se instaba al alumno a «respetar la lengua catalana» y a no utilizar castellanismos, además de explicar el decreto plurilingüe ya derogado, o a la venta de lotería de Escola Valenciana en los centros públicos.

«No es culpa de los docentes, ni de los inspectores, es culpa del conseller que campen a sus anchas personas afines a su ideología catalanista y separatista», defendió Gascó, que también criticó que las actuaciones de la administración en los casos denunciados -algunos de ellos desde Les Corts- han sido inexistentes, lo que en parte justifica la nueva campaña.

«No son casos aislados, sino un goteo constante que ha provocado que se disparen las quejas por temas educativos ante el Síndic de Greuges», añadió Gascó.