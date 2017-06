Un informe de Medio Ambiente revela la falta de personal en la Comunitat para controlar a los voluntarios Un efectivo sofocando un incendio en la Comunitat, en una foto de archivo. / efe Los profesionales forestales ya exigieron a la conselleria formación o monitores ante la llegada de enfermos mentales antes de la muerte de uno de los efectivos JUAN ANTONIO MARRAHÍ Viernes, 9 junio 2017, 19:08

Un informe de Medio Ambiente constata que los recortes presupuestarios derivaron en problemas para controlar a los voluntarios forestales. Antes había suficiente personal para que un profesional de Prevención de Incendios los acompañara en sus rutas y, desde 2012, las hacen solos. Uno de estos voluntarios falleció el martes tras extraviarse con un compañero durante una ruta entre Chelva y Calles. Según Políticas Inclusivas, procedían de una vivienda tutelada privada para personas con enfermedad mental con sede en Valencia.

El informe de Prevención de Incendios, de este año, reza: «En los años 2012 a 2015 se redujeron los presupuestos destinados a esta tarea». Y se relaciona con la falta de «unidades de prevención destinadas a transporte y control de voluntarios». Añade que en los últimos tiempos «se ha juntado el mal tiempo con la reducción económica». Lo ratifican los sindicatos. El cambio de gobierno autonómico «no ha traído un incremento de personal que haga posible acompañar a los voluntarios durante sus rutas, como sucedía antes».

La Conselleria de Medio Ambiente insistió el jueves en que los voluntarios «nunca van solos». Es una verdad a medias. Sí se les traslada al monte con un profesional, el llamado conductor responsable o unidad polivalente. Pero el recorrido para vigilar, de hasta 8 kilómetros por pistas forestales, lo hacen ya sin compañía. El propio informe sobre el servicio lo recoge: «Al final de la ruta se recogerá al equipo» y «el vehículo con el conductor responsable se mantendrá en permanente contacto con el grupo con controles visuales o por radio periódicamente».

Sindicatos aseguran que llegaba al servicio gente «que no estaba para salir sola al monte»

Sindicatos como UGT trasladaron a la conselleria su «preocupación por la llegada de voluntarios con cierto grado de discapacidad psíquica procedentes de viviendas tuteladas de Valencia y Villena. Varias veces y antes del incidente del martes». Aconsejaban «monitores o una formación adecuada para asistirles y acompañarles» y también mostraron su inquietud ante conductas agresivas.

El protocolo del voluntariado forestal, suspendido cautelarmente tras lo sucedido, no contempla un cuidado especial para el colectivo. Ni limitaba su acceso. «La única barrera», además de la mayoría de edad, es ser «suficientemente autónomo» y «un mínimo de capacidad física». La decisión sobre quién es o no autónomo quedaba en manos de Vaersa, empresa pública de las unidades de prevención de incendios, o el solicitante. Pero profesionales coinciden en que llegaba al servicio «gente que no estaba para ir sola».