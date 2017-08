Impugnan la convocatoria de plazas para policía local en Almenara Un aspirante asegura en su escrito de revisión que el consistorio se inventa pruebas físicas y obvia una sentencia del Tribunal Supremo JOAN MOLANO Miércoles, 23 agosto 2017, 00:03

valencia. El Ayuntamiento de Almenara aprobó el pasado 17 de febrero las bases del proceso selectivo de agentes de la Policía Local. La finalidad es cubrir tres plazas, dos por turno libre y una por turno de movilidad. Un proceso que se ha puesto en duda al considerar que existen varias irregularidades en sus normas. Uno de los aspirantes a esos puestos registró la semana pasada una solicitud de revisión de oficio de las reglas. En el escrito se cuestionan la imposición de una tasa para la realización del examen, que se hayan incluido en la convocatoria pruebas físicas «inventadas» y que el consistorio haga caso omiso a una sentencia del Tribunal Supremo y a diferentes leyes que impiden llevar a cabo el concurso.

La solicitud de revisión recoge que en la base tercera de la convocatoria se requiere el «justificante del pago de derecho de examen, que asciende a 100 euros». Es la primera irregularidad, ya que «no existe ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos, en este caso, de la tasa de derechos de participación en el proceso de exámenes». Debería ser un trámite gratuito y por ello el denunciante entiende que «la convocatoria no cumplimenta los requisitos legalmente exigibles para su realización y deviene nula de pleno derecho».

Asimismo, en la base quinta de las bases se establecen las pruebas de aptitud física que deben superar los candidatos. Sin embargo, en la denuncia se indica que estas pruebas no responden a lo recogido en la legalidad vigente. El consistorio incluye en la convocatoria «pruebas nuevas que no están establecidas en la normativa autonómica de referencia» como una carrera de 3.000 metros, «para la que han tenido que inventar un nuevo baremo con tiempos incluidos, hecho a medida de triatletas». Algo que «constituye una verdadera infracción legal». En la convocatoria de plazas del mismo consistorio para formar parte de la Policía Local en el año 2015 no se encuentra dicha prueba, como tampoco está recogida otra de 100 metros de natación sin salto, que, por contra, sí está incluida en el último concurso.

En tercer lugar, el denunciante destaca que el ayuntamiento incumple la normativa «porque la ley prevé una tasa de reposición y no un incremento de la plantilla sin jubilaciones previas, las cuales no han existido» y añade que el pleno del consistorio «no pudo adoptar un acuerdo de reposición de plazas vacantes», ya que los puestos libres por retiro «no se han producido».

Desde el consistorio evitan pronunciarse sobre este asunto. Al atender la llamada de este periódico se limitaron a afirmar que la solicitid de revisión registrada por uno de los candidatos a policía local «está en manos de los servicios jurídicos».