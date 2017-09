Los hospitales concertados ya intervenían en fin de semana

Con una de las demoras más bajas de la Comunitat, el Hospital de Manises siempre ha realizado operaciones tanto por las mañanas como por las tardes de lunes a viernes, así como los sábados por la mañana, según aseguran fuentes del propio centro.

Operar los fines de semana es una medida para frenar el colapso en las listas de espera que ya ponían en práctica desde hace años en los hospitales públicos de gestión privada de la Comunitat, como en el Hospital de Alzira, donde desde hace 18 años realizan intervenciones los sábados, tal y como explican desde este centro. Esta parece ser la solución que la Conselleria de Sanidad ha encontrado ahora para hacer frente a las demoras.

La decisión fue anunciada tras la reunión que mantuvo la consellera Carmen Montón con los gerentes de los hospitales públicos el pasado martes, la cual no ha estado exenta de polémica, ya que a la cita no se convocó a los hospitales concertados, pese a ser una reunión en la que se iban a tratar muchas cuestiones «de cara al nuevo curso, de las que también somos partícipes y a través de las que podemos retroalimentarnos y poner en común diferentes cuestiones», alegaron fuentes del Hospital de Alzira, quienes insistieron que no entienden el motivo por el cual se les «excluyó» de la reunión.

Desde Sanidad aseguran que no fueron convocados porque eran temas relacionados «únicamente con los centros de gestión directa o públicos». Explicaron que «el ámbito de encuentro entre la administración sanitaria y las concesiones son las comisiones mixtas». La polémica deja patente la falta de diálogo entre las dos partes.