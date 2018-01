El Hospital de Serra descarta ahora marcar con un pijama de otro color a los pacientes con riesgo de fuga Hospital Doctor Moliner de Serra. / LP Sanidad apunta que se van seguir reforzando las medidas para evitar que los enfermos puedan salir del centro hospitalario EFE Lunes, 8 enero 2018, 18:13

El sindicato CSIF ha denunciado la medida ordenada por el Hospital Doctor Moliner de Serra (Valencia) para que los pacientes que ingresan en el centro con "desorientación" y pueden "intentar fugarse" sean identificados y lleven un pijama de otro color al resto, al considerar que es "discriminatoria".

"Desconocemos si también llevarán en él (pijama) una letra o símbolo para que todos los demás pacientes, familiares, trabajadores o voluntarios se fijen solo en ellos", asegura el delegado del CSIF en el Hospital, Fernando García, que ha denunciado el caso al Sindic de Greuges y ha presentado un escrito ante la Conselleria de Sanidad para que adopte "alguna decisión al respecto".

Fuentes de la Conselleria de Sanidad han informado a EFE de que aunque se barajó la medida de ponerles pijamas de otros colores "se descartó y no será aplicada", y han indicado que se van seguir reforzando las medidas para evitar que los pacientes puedan salir del centro hospitalario, que no está situado en una zona urbana, sino boscosa.

En el escrito, adelantado por Las Provincias y al que ha tenido acceso EFE, también critica que haya celadores "haciendo de vigilantes de seguridad", comprobando cada media hora si está el paciente, a su juicio una "auténtica locura y despropósito".

En una nota interna, el Hospital Doctor Moliner informa al personal del centro de que ocasionalmente ingresan pacientes "con desorientación, que pueden en algún momento intentar fugarse" y que hay algunos pacientes con "vigilancia de seguridad", sobre todo por "ingreso involuntario o forzoso por orden judicial".

Para "evitar al máximo el riesgo de fuga", añade la nota, el centro cuenta con la sujeción mecánica y química, las pulseras de localización, vigilancia privad y con los supervisores generales, el jefe de la guardia y el médico de guardia.

Señala que es responsabilidad de todos los trabajadores durante su jornada, cada uno en la media de su rol profesional, procurar que el paciente reciba la asistencia necesaria y proporcional a su estado de salud.

"En caso de desorientación o deterioro cognitivo, la custodia de estos pacientes también es una obligación fundamental del trabajador asistencial durante el desarrollo de su jornada laboral", indica la nota interna.

Entre las medidas a adoptar, el Hospital Doctor Moliner señala que debe hacerse una "posible identificación de riesgo de fuga por desorientación" y dotar a estos pacientes "de un pijama distinto (color diferente)".

En el escrito del CSIF dirigido a la Conselleria de Sanidad. Fernando García señala que no le parece "correcto ni acertado que el personal sanitario realice labores de comprobaciones de mantenimiento (comprobar si la alarma suena en cada turno y cada sala).

En declaraciones a EFE, el delegado sindical ha señalado que el Hospital debería plantearse si este tipo de pacientes se pueden tener en un hospital para enfermos crónicos.

También le parece "fuera de lugar" insistir en que el personal voluntario, "gente mayor que acude a acompañar a los pacientes", haga "de seguridad y vigilancia ya que desvirtúa su función social".

Además, considera que lo "primero es ver si este tipo de pacientes con riesgo de fuga, que no quieren estar en el hospital, pueden o no estar ya que el Doctor Moliner no es una prisión o cárcel".

También ha criticado que la dirección del Hospital pida que la puerta de los controles de enfermería esté abierta, ya que "puede haber robos o desaparecer medicamentos".

"Habrá que valorar antes, y en su caso solicitar las medidas judiciales oportunas para la vigilancia y custodia de estos pacientes", señala el delegado sindical.

Consultada por Efe, la Conselleria de Sanidad aún no ha dado su versión sobre la denuncia presentada por el sindicato CSIF en el Hospital Doctor Moliner".