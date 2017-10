Hortensia Herrero: «Es un orgullo y una responsabilidad recibir la Alta Distinción» La presidenta de la Fundación Hortensia Herrero recibirá el galardón el próximo 9 d’Octubre LAS PROVINCIAS Viernes, 6 octubre 2017, 15:08

La Generalitat Valenciana ha decidido otorgarle a Hortensia Herrero la Alta Distinción con motivo del 9 d’Octubre. Para ello ha valorado el impulso, a través de la fundación que lleva su nombre, de iniciativas que ayudan a recuperar, proteger y promocionar el patrimonio artístico, entre otros, con el objetivo de promocionar y posicionar a la ciudad de València como un referente artístico y cultural

“Es un orgullo enorme. La labor que hago a través de la Fundación no tiene como objetivo el recoger premios o reconocimiento. Lo hago por amor a mi tierra, la Comunitat Valenciana, a su historia y a su enorme cultura. Pero, lógicamente, este tipo de reconocimientos me llenan de satisfacción. Es un honor que me hayan considerado merecedora de esta distinción y quiero agradecérselo a todo el Consell”, explica Hortensia Herrero.

Junto a ella han sido galardonados con la Alta Distinción de la Generalitat Joan Manuel Serrat, por la difusión a través de sus canciones de las letras del poeta Miguel Hernández, y la filósofa valenciana Adela Cortina: “Quiero felicitar al resto de premiados. Ver mi nombre al lado del de personajes tan importantes como ellos me provoca mayor motivo de satisfacción. Además, voy a compartir premio con mi marido, Juan Roig, que recibió este galardón en 2006, por lo que el lunes va a ser un día muy importante para mí y seguro que muy emocionante”.

Hortensia Herrero también indicó que este premio es un impulso para el futuro: “Al mismo tiempo, este galardón me provoca un gran sentimiento de responsabilidad para el futuro. Voy a seguir trabajando para estar a la altura del mismo cada día, en cada proyecto que se siga impulsando a través de la Fundación Hortensia Herrero”.