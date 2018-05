Himno mundial y trilingüe creado por profesores de La Salle Paterna

valencia. Antoni Bosch y Jorge Roig, profesores de La Salle Paterna, son los autores de 'One Heart, One Commitment, One Life', un himno vibrante y emotivo grabado en tres idiomas para conmemorar el tricentenario de la muerte de Juan Bautista La Salle, patrono de los educadores católicos. Canta el joven Julio Rizzi, antiguo alumno, y en el vídeo oficial, ya en Youtube, han participado cerca de 1.300 personas, entre ellas los actuales alumnos del colegio y hasta los más pequeños, del centro infantil La Gacela. La iniciativa fue convocada para todas las regiones de Lasalle, presente en 80 países. Y la de Paterna fue la elegida.