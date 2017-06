«Mi hijo me dio un puñetazo, lo denuncié y ya no volví a verlo» El progenitor no toleró que le golpeara en un ojo «por decirle que bajara la música» y el agresor acabó con una orden de alejamiento Lorenzo Vecino de Valencia de 84 años víctima de una agresión en su hogar J. A. M. Domingo, 11 junio 2017, 21:04

Lorenzo tiene 85 años, una larga vida de trabajo a sus espaldas y una sensación agridulce que le acompaña cada día en sus paseos y reflexiones. Echa la vista atrás a aquel día en que su dignidad pudo más que perdonar a un hijo «una situación injusta»: una agresión de aquel «por el que me desviví trabajando y me lo pagó con violencia». Su hijo le golpeó en la cara: «Me dio un puñetazo por decirle que bajara la música. Lo denuncié y ya no volví a verlo con vida. Falleció a los pocos años. Mi familia nunca me lo ha perdonado», confiesa con una mezcla de resignación y entereza por «haber hecho lo que tocaba». «¿Tendría que haberle consentido también que maltratara a su padre?», nos pregunta.

El hombre está casado y es padre de tres hijos. Tras una vida como transportista, llegó la hora de la jubilación. Pero lejos de encontrar la «deseada tranquilidad», naufragó en un mar de conflictos con uno de sus hijos, de 45 años por aquel entonces separado y sin empleo. Así recuerda Lorenzo los años previos al violento desenlace: «Si hubiera luchado... Yo siempre lo intenté y se lo decía. Pero se acomodó y empezó a vivir del cuento a costa de sus padres. Era un mal trabajador. Papá préstame, papá déjame, papá, papá...».

En muchas ocasiones, el dinero fluía de padre a hijo. «Pero es que se lo gastaba en juergas, arreglar coches de segunda mano... No hacía cosas de provecho», describe la víctima. Las firmeza del padre contrariaba al hijo. «A veces me miraba de reojo, como con odio, me acusaba de ser mal padre por no darle más dinero. Y no sólo él. También su madre. Yo hacía lo que entendía que era por su bien, para que espabilara». En los años noventa, Lorenzo traspasó un negocio. «No tardó en exigirme 500.000 pesetas».

Hasta que todo estalló en violencia. «Fue en invierno. En el comedor de casa, a las once de la noche. Tenía su equipo de música a toda pastilla, con música de discoteca... ¡bum, bum, bum!», recrea el anciano.

-Por favor , hijo, baja la música. No escucho la tele.

-Te jodes y te aguantas.

-¿Quieres bajarla ya?

Así fue como Lorenzo acabó «con un hematoma en el ojo izquierdo y las gafas destrozadas». Del hospital y luego en el juzgado de guardia. El agresor acabó con una orden de alejamiento. «La cumplió y ya no lo volví a ver más con vida. Falleció a los pocos años por una enfermedad».

El asunto enfrentó a Lorenzo y al resto de su familia. «He tenido pena, mucha pena. Mi mujer me lo echó en cara y creo que no me lo perdonará nunca, pero había que hacer algo, poner límites. ¿Por qué tenía que ser yo el último de la fila cuando me he sacrificado toda la vida por sacar adelante a mis hijos?».