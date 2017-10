Harvard analiza el modelo de gestión de Ribera Salud El consejero delegado, Alberto de Rosa, ha acudido a Boston para impartir una conferencia sobre la sostenibilidad del sistema sanitario público a nivel global y explicar las ventajas de la colaboración público-privada EUROPA PRESS Valencia Viernes, 13 octubre 2017, 10:43

El modelo de gestión Ribera Salud ha sido elegido por tercer año consecutivo por Harvard Bussiness School como caso de estudio en las sesiones de 'Learning by doing' (aprender practicando).

El consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, ha acudido a la sede de la universidad en Boston (Massachusetts) para impartir una conferencia sobre la sostenibilidad del sistema sanitario público a nivel global y explicar las ventajas de la colaboración público-privada y la aportación del modelo de Ribera Salud en la gestión de la sanidad.

Ante un auditorio de profesores de la Universidad de Harvard y expertos internacionales, De Rosa ha resumido que "la combinación de la tecnología, conocimiento, la experiencia y los recursos nos permiten dar un salto cualitativo en nuestra visión de lo que puede ser la sanidad del futuro y ofrecer soluciones mucho más potentes".

Para cumplir con la metodología del 'Learning by doing', los docentes de Harvard destinan un mínimo de entre tres y seis meses a la preparación de cada caso de estudio. En esta ocasión, la coordinadora de este estudio ha sido Regina Herzlinger, profesora del Máster in Business Administration (MBA) y miembro honorario del American College of Physician Executives and Managed Healthcare.

De hecho, el primer contacto entre Ribera Salud y Harvard se produjo en 2013, cuando Herzlinger visitó el Hospital Universitario de La Ribera, para conocer de primera mano el modelo concesional sanitario conocido internacionalmente como 'Modelo Alzira'. La primera vez que Ribera Salud se presentó como "Método del Caso" en Harvard fue en 2015, recuerda la entidad a través de un comunicado.

Para seleccionar los casos prácticos a estudiar, Harvard Bussines School dispone de una red de centros de investigación por todo el mundo (París, Tokio, Hong Kong, Shangai, Buenos Aires, Sao, Paolo, Bombai y Estambul) con expertos sobre el terreno que identifican las compañías que consideran interesante diseccionar. En el caso de España han sido estudiadas otras compañías líderes como Telefónica, Mercadona, Inditex o Mango, entre otras.

«Innovación y transformación»

En palabras de Alberto de Rosa, "innovación y transformación" son los dos conceptos clave a la hora de gestionar una empresa. Concretamente, el consejero delegado de Ribera Salud ha explicado que "innovación no es un departamento o un área dentro una empresa, sino una forma de hacer las cosas. Mientras que transformación es adaptarse a las circunstancias de cada momento, ser flexible y entender y asumir que las cosas han cambiado".

A su juicio, "el principal reto es trabajar en el cambio cultural de todos los agentes implicados, políticos, gestores, profesionales, y los propios ciudadanos. Todos tenemos que responsabilizarnos de la gestión de nuestra salud, con lo cual yo creo que este rechazo al cambio es un enemigo que hay que batir".

El consejero delegado de Ribera Salud ha concluido que "los retos a los que se enfrenta la sanidad son globales, a los que hay que dar soluciones locales" y ha apuntado a la "innovación y transformación" como gestores del cambio.