Los guerreros de las bateas

Juan Aurelio Aragonés era financiero. Pasaba los días en un despacho, haciendo números y dando por buenas las enseñanzas de su carrera de Empresariales. Hasta que sintió la llamada de la 'chità', el histórico rompeolas del corazón del Puerto de Valencia. Recordó los años mozos en los que buceaba entre el 'bosque de cuerdas' de 'María'. La juventud en la que cargaba a pulso capazos de clóchinas cambio de unas pesetas de su padre «para mis salidas de chaval». La brisa marina en su rostro. El sol y el salitre mordiendo. El placer pudo con el dolor. «Es muy duro, pero esto es vida». Juan lo dice mientras se bambolea a lomos de 'María'. Es una de sus dos bateas de clóchinas. La otra, 'Francisca', flota a unos 25 metros. Un casco de barco, con dos mástiles, convertido en criadero de mejillones. «Es de 1935», dice con mimo. Se ajusta la codera que le aprieta el brazo izquierdo. Un remedio contra la tendinitis. Se frota las manos callosas. Se limpia el sudor de un cuello enrojecido. «Como financiero me ahogaba, esto es vida», repite mientras cuca los ojos al sol.

Jesús Signes

Juan Aurelio es el presidente de la Agrupación de Clochineros del Puerto de Valencia y Sagunto. El representante de las siete familias propietarias de las 22 bateas que flotan desde hace 115 años ante el cuarteado muro de la vetusta 'chità' y de las que cada año salen hasta 800 toneladas de clóchinas. Y por encima de todo el dueño de 'Francisca' y 'María', sus dos niñas junto a su hija biológica, una joven de 20 años a la que por ahora ni se le ocurre seguir su camino. «Cualquier día mando todo a paseo. La desprotección es total. Pides un crédito y vas tirando, pero... ¡¡mira Gonzalo, ahí hay una dorada 'picando' las clóchinas!! Vamos a tener que bajar otra vez a bucear porque hay algún agujero en la red... Perdona, como te decía: porque esto me gusta como si fuera mi vida, si no, no tiras adelante». Y vuelve a rememorar cuando bucea entre el 'bosque de cuerdas', los cordeles de los que penden unas 30 toneladas de molusco, protegida por una muralla en forma de red, la que trata de impedir en vano los envites de las doradas.

El Gonzalo con el que Juan Aurelio interrumpe su discurso es Gonzalo Estela, el veterinario de la agrupación. El responsable de comprobar que las clóchinas cumplen todos los requisitos, de analizar cada semana el molusco y el agua. De atestiguar que llevan al menos seis meses sumergidas en aguas del Mediterráneo «para considerarse plenamente valencianas, que es lo que marca la ley». El especialista fotografía el volumen de una cuerda extraída por los cuatro operarios que el clochinero tiene para la cosecha en temporada (de abril a agosto). «No hay alimento al que se haga más controles de calidad que a este. Desde hace un tiempo, el Consell y Europa nos considera ganaderos, por nuestro trabajo con animales vivos, y cumplimos a rajatabla la normativa», detalla el veterinario.

Imagen. Jesús Signes

Él se encarga ahora también de tramitar la petición de subvenciones de todos los clochineros. Y se explica la desprotección que lamentaba Juan Aurelio. «Estamos pidiendo en junio las de este año. Y ya han pasado seis meses. Antes hemos pagado gasóleo, a los empleados, los 2.500 euros de concesión al puerto por el espejo de agua que ocupamos...» Los clochineros «sobrevivimos», es la palabra que emplea Juan, pese a la asfixiante falta de ayudas o la ausencia de investigaciones públicas sobre por qué se muere la semilla autóctona. «Deberían ser Maestros Clochineros», reclama Gonzalo Estela. Y envidian paraísos como Galicia, donde la administración se desvive por un sector, el marisquero, con 3.000 bateas. Juan recuerda cuando buceaba en las cercanas escolleras y '¡chas, chas chas!', arrancaba él mismo la 'criançó', la semilla. «Hoy te multan si te ven nadando». Y los guerreros de las bateas amanecerán hoy a las cuatro de la mañana con un mismo anhelo: bracear contra la falta de ayudas y el encorsetamiento de la ley por mantener a flote una tradición centenaria.