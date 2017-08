Guerra al apartamento clandestino en la Comunitat Valenciana

«Llevo seis años alquilando alojamientos sin ningún problema con los vecinos»

Fernando Corral es el propietario de cinco inmuebles en un edificio de la calle Dénia del valenciano barrio de Ruzafa. «Llevo seis años alquilando estos apartamentos y con los vecinos no he tenido ni un problema y, si ha habido alguna queja puntual, se ha corregido al día siguiente», describe. Además, para compensar el tráfico de gente (normalmente se alquilan a turistas durante cortos espacios de tiempo) «periódicamente pinto la escalera y el patio». De esta forma, tratando que los residentes del resto de inmueble no sufran molestias por parte de los inquilinos y compensando el trasiego de usuarios, este propietario desarrolla esta actividad turística.

Además, según añade, este tipo de alquiler turístico «se puede hacer de dos maneras, de forma legalizada, registrada y regulada, como lo hago yo, o en plan pirata». La primera, argumenta, hace que se ofrezcan una estándares de calidad y se haga frente a todas las obligaciones tributarias, mientras que la segunda no garantiza un servicio adecuado al inquilino.

En esta línea se muestra también José Benavent, presidente de la Asociación Empresarial de Apartamentos Turísticos de la Comunitat (Apartval). «Los alojamientos inscritos en el registro presentan un estándar mínimo de calidad y una serie de dotaciones, como libro de reclamaciones, que los apartamentos no reglados pueden perfectamente no cumplir». Asimismo, resalta que el turista de este tipo de oferta de alojamiento regularizada es de un nivel medio/alto que compra en el barrio y come en restaurantes, «por lo que hace mucho bien a estas zonas».

Por contra, la oferta no reglada, además de significar una competencia desleal para el sector empresarial, «la persona que lo comercializa perfectamente puede no declararlo y no pagar las correspondientes tasas e impuestos, por lo que existe la posibilidad de que pueda defraudar».

Benavent reconoce que en los dos o tres últimos años ha habido una «explosión» tanto de apartamentos reglados como clandestinos y se ha generado una «burbuja» en algunas zonas de la ciudad, como El Carmen o Ruzafa, que concentran la mayor oferta de alojamientos sin regularizar.