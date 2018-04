El Gobierno prohibirá los macrobotellones y festivales como las paellas universitarias La futura ley de alcohol y menores establece que también quedarán prohibidos los botellódromos ÁLEX SERRANO Miércoles, 25 abril 2018, 12:42

Mari Carmen Quintanilla, presidenta de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de las Drogas, ha asegurado que no se puede seguir trabajando «con legislaciones distintas por comunidades». «Teníamos que haber puesto esto en la mesa mucho antes», ha explicado. «Este pacto mueve conciencias», ha defendido Quintanilla, que ha añadido que la buena costumbre de hacer un consumo saludable del alcohol se ha convertido «en un consumo abusivo por parte de nuestros menores». La presidenta de la comisión ha desvelado que en 2016 hubo 6.500 comas etílicos en España. «Siete de cada diez menores entiende que sale a beber y no tiene miedo. Solo tres de cada diez no beben», ha dicho, y ha añadido que 500.000 menores se emborrachan cada mes.

«A lo largo de estos años hemos intentado hacer leyes pero todas han fracasado. Esta ley establece que el Gobierno ha de prohibir los botellones, los macrobotellones y los botellódromos», ha comentado. Además, Quintanilla ha pedido a los locales de ocio que digan a los proveedores que pongan en la etiqueta de las botellas «cero alcohol para menores». La ponencia también ha señalado que las etiquetas tendrán que explicar la información nutricional de las bebidas.

Las sanciones, ha dicho, no serán para los padres. «Las medidas punitivas para los padres se convertirán en intermediación social para los menores y los padres», ha aclarado, mientras ha lamentado que tras el botellón llega «la marihuana y el hachís»: «Los centros de salud se encuentran cada vez más con temas de salud mental provenientes del abuso de sustancias».

Quintanilla también ha criticado el alejamiento del centro del botellón. «Hay que potenciar el ocio nocturno sostenible y si alejas el botellón estás haciendo un flaco favor a tus niños», ha dicho Quintanilla, que se ha mostrado contraria a los botellódromos. «No podemos mirar a otro lado mientras los jóvenes van de botellón, porque los que van son los más jóvenes», ha dicho.

Bosco Torremocha, director de la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE), ha explicado que han puesto en marcha una campaña bajo el nombre «Menores, ni una gota». Torremocha ha señalado que la ley es «una buena noticia, y por eso la hemos apoyado desde el momento uno». «Llega en buen momento. Las cifras están sufriendo una leve mejoría. El inicio del consumo está en 14 años y antes estaba por debajo. El cuerpo humano a esas edades no es capaz de metabolizar el alcohol», ha comentado el director de FEBE, que ha denunciado que el 50% de los padres permiten que sus hijos consuman alcohol.

Además, Joaquín Boadas, secretario general de Spain Nightlife, ha analizado la importancia de que los empresarios nocturnos se exijan ser «merecedores de distintivos internacionales». «No podemos meter en el mismo saco a quienes venden alcohol a menores y a los que se gastan millones de euros en mejorar sus locales», ha comentado Boadas.

Posteriormente ha sido el turno de Ana Espinel, CEO de Audiotec, empresa pionera en ingeniería acústica, ha disertado sobre las normativas de ruido. «No hay una nacional, sino muchas autonómicas o municipales», ha comentado Espinel, que ha propuesto «un plan de acción nacional», con una clasificación única por tipo de actividad y exigencias acústicas de emisión y adecuación de los niveles de acondicionamiento y aislamiento acústico de las instalaciones.