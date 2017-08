El Gobierno impulsa las policías locales compartidas entre municipios Dos localidades de la Ribera Alta aplican por primera vez el modelo, que permite ahorrar costes y aumentar las horas de servicio J. BATISTA/A. TALAVERA VALENCIA. Martes, 22 agosto 2017, 00:58

Dos pequeños municipios de La Ribera Alta han sido los primeros de la Comunitat en disponer de una policía local compartida. Es decir, conformada por agentes de ambas localidades que prestan servicio en sendos términos municipales. Se trata de Càrcer y Alcàntera de Xúquer, que se han asociado para configurar un cuerpo único que funciona desde el día 10. Se trata de un modelo que la Delegación del Gobierno, en palabras de su responsable Juan Carlos Moragues, quiere ampliar a más entidades locales, tal y como explicó ayer en el acto de presentación de la iniciativa.

La principal ventaja es la eficiencia, tanto desde un punto de vista financiero como de seguridad ciudadana, pues de manera separada los municipios no tendrían la capacidad económica suficiente para mantener un cuerpo propio durante gran parte del día, y por tanto, el servicio quedaba restringido a una serie de horas diarias, que ahora se ampliarán. Tras el acuerdo el cuerpo queda conformado por siete agentes, tres de Alcàntera y cuatro de Càrcer. En la práctica se duplican los medios disponibles, y por tanto, se mejora la dotación de los turnos y las necesarias coberturas, por ejemplo, en caso de permiso o baja.

Moragues destacó que esta clase de experiencias «son muy positivas» y dijo que están dispuestos «a impulsar en la Comunitat este tipo de acuerdos», por ejemplo, asesorando a aquellas localidades que se muestren interesadas. Fuentes de la delegación explicaron ayer que pueden actuar de intermediarios y facilitar la tramitación, aunque la autorización final depende de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. El visto bueno para Càrcer y Alcàntera llegó el pasado 3 de mayo.

Otras localidades que han mostrado interés en el modelo y ya han adelantado los trámites para implantarlo son Cox y Granja de Rocamora, en Alicante, que ya han creado una comisión promotora que se encargará de elaborar una memoria, un proyecto y un protocolo para su puesta en marcha.

Para materializarlo es necesario establecer un órgano de gobierno, que en el caso de la Ribera Alta será presidido de manera rotatoria, comenzando por el alcalde de Càrcer, Josep Botella, que cederá el puesto dentro de tres meses. El acuerdo que ha permitido asociar el servicio es de carácter temporal, de un año en este caso, y se puede prorrogar de forma tácita. También puede disolverse si así lo consideran las partes.

La asociación de policías locales se contempla en la legislación estatal desde 1986, pero no fue hasta 2010 cuando se concretaron los requisitos a cumplir. Los municipios que compartan el servicio (pueden ser más de dos) han de ser limítrofes -los pueblos citados están separados por una avenida- y pertenecientes a la misma comunidad autónoma. También deben acreditar que de manera separada no disponen de recursos suficientes para mantener cuerpos propios de manera efectiva. Además, sumando todas las localidades firmantes del acuerdo no se pueden superar los 40.000 habitantes censados. Entre Càrcer y Alcàntera suman 3.268.

La Delegación del Gobierno informó en un comunicado de que el acuerdo «no se centra sólo en rentabilizar los medios materiales, sino también en rentabilizar los recursos económicos y humanos», pues «los policías locales de cada municipio no cubrían la totalidad de franjas horarias del día necesarias».

Cobertura efectiva

Tras la fusión de los cuerpos, según explicó el alcalde Josep Botella, dispondrán de una cobertura efectiva durante las 14 horas centrales del día. Por contra, con los cuerpos separados, si se producía una baja en el municipio se perdía un 30% de los efectivos policiales. En cuanto a la presidencia rotatoria, el primer edil señaló que en la práctica «cada cosa que se hace se consulta con el otro de manera consensuada», antes de destacar la buena relación entre ambos alcaldes.

El acuerdo lleva tiempo gestándose. Los máximos responsables municipales explicaron que ya se intentó materializarlo en la anterior legislatura, aunque sin éxito. Además han recibido llamadas de otras localidades interesadas en los pasos a seguir. «Hay gran cantidad de pueblos que nos llaman para asociar a su policía. Nosotros somos dos pueblos muy unidos y de esta forma conseguimos que la policía esté más encima de los ciudadanos para lo que sea necesario», defendió el primer edil de Alcàntera, Julio García.

En cuanto al trabajo previo, se han puesto en común los planes de seguridad de los dos municipios y también se ha hecho un estudio de necesidades de servicio, aunque queda pendiente un cambio en la uniformidad del cuerpo. «Queremos que cambie para que los ciudadanos lo vean como uno solo, ya no hay policía de Càrcer o de Alcàntera, es de los dos», puntualizó Botella. Eso sí, cualquier gasto derivado recaerá en ambas localidades.

«La coordinación entre municipios ya es efectiva en otros ámbitos por lo que en seguridad también se puede dar. Los dos alcaldes han sido muy incisivos para conseguirlo y ésta es una acción ejemplar», destacó el director general de la Agencia de Seguridad, José María Ángel, presente en el acto. También acudió el subdelegado del Gobierno José Vicente Herrera y el director general de Administración Local, Toni Such.