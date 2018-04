El ginecólogo procesado por un homicidio imprudente ya fue juzgado por otra muerte El médico diagnosticó un problema digestivo a una parturienta que días después falleció tras sufrir una grave infección abdominal JAVIER MARTÍNEZ Lunes, 23 abril 2018, 00:15

valencia. El ginecólogo procesado por un delito de homicidio por imprudencia grave tras la muerte de una parturienta, Francisco P. H., ya fue juzgado en 2006 por el fallecimiento de otra mujer en 1999 tras ser acusado de cometer una negligencia médica.

Después de la muerte de Concepción V. B. el 8 de diciembre de 1999 en un hospital privado de Valencia, el marido de la víctima presentó una denuncia contra el ginecólogo Francisco P., pero este «no incurrió en imprudencia o negligencia alguna, sino que su actuación profesional se ajustó en todo momento a la buena práctica médica», según la sentencia.

Concepción V. falleció con 42 años por una insuficiencia cardíaca tras una peritonitis fecal como consecuencia de una perforación intestinal causada durante una laparoscopia, según la denuncia que presentó su esposo. «La sentencia llegó después de siete años de lucha contra un gran corporativismo tanto en la causa penal como en la civil», se queja el marido de la mujer fallecida. «El propio juez instructor afirmó que no existía historia clínica alguna de la paciente, y por eso los peritos y la defensa se basaron en las hojas de enfermería», añade Fede S.

Doce años después de aquel juicio, Francisco P. se ha vuelto a sentar en el banquillo de los acusados tras ser procesado por un delito de homicidio por imprudencia grave. La acusación particular pide cuatro años de cárcel para el ginecólogo por la muerte de Marta C., que tenía 36 años, como consecuencia de un «shock séptico» tras dar a luz un niño y sufrir una grave infección con un fuerte dolor abdominal. El acusado diagnosticó a su paciente «un problema digestivo» y no autorizó su ingreso en la unidad de cuidados intensivos, una medida que la ginecóloga de guardia consideraba más acorde con la sintomatología de la parturienta, que falleció días después.