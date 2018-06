La Generalitat pedirá al Gobierno que se disuelva la comisión que debía negociar cambios en la ley de plurilingüimo Vicent Marzà ha reclamado que esta norma se aplique «con toda la normalidad y el respeto institucional que merecen los valencianos» EUROPA PRESS y J.B. Valencia Sábado, 2 junio 2018, 14:09

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha avanzado este sábado que la Generalitat pedirá que se disuelva la Comisión Bilateral que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy para tratar las posibles diferencias y dudas sobre el artículo 11 de la ley valenciana de plurilingüismo.

Exactamente establece que la administración promoverá que los centros impartan el 50% de las horas lectivas en valenciano y el 25% en inglés, lo que deja el restante 25% para el castellano. Para ello se dará prioridad a las escuelas que lleguen a esos niveles, entre otros criterios, en el acceso a recursos adicionales. Tras el cambio de gobierno el conseller ha reclamado que esta norma se aplique «con toda la normalidad y el respeto institucional que merecen los valencianos». El Ejecutivo, en caso de no alcanzar un acuerdo con la administración autonómica si se mantiene la comisión, tiene la potestad de llevar la ley al Tribunal Constitucional e incluso de solicitar su paralización inmediata.

Marzà se ha pronunciado en estos términos, a preguntas de los periodistas tras el Consell Nacional del Bloc -formación mayoritaria en Compromís-, respecto a la comisión a la que invitó el anterior Gobierno al Consell a principios de este mes. El siguiente paso era convocar el encuentro, algo que finalmente no sucederá tras prosperar la moción de censura que ha dado paso al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Evidentemente, estábamos tranquilos desde el primer momento», ha subrayado el titular de Educación, pues la Generalitat era consciente de que «lo que está aprobado por Les Corts tenía toda la legitimidad y toda la legislación respetada, tanto nacional como valenciana, y era mejor para los pequeños».

Por tanto, «más allá de que dijeran que querían una comisión bilateral», Marzà ha insistido en que el Consell tenía «argumentos tanto pedagógicos como jurídicos y sociales de sobra» para mantener la ley de plurilinguïsmo y que los alumnos aprendan castellano, valenciano e inglés.

Ha defendido así que el cambio de gobierno permita aplicarla «con toda la normalidad y el respeto institucional que merecen los valencianos» y ha puesto como ejemplo la situación de los consejos escolares en los últimos meses: «Más del 93% han elegido sus proyectos lingüísticos con normalidad y consenso cuales».

Pide a Sánchez que «respete el autogobierno»

Como primer objetivo, ha reclamado así al Ejecutivo de Sánchez que «respete el autogobierno de los valencianos y aquello que ha decidido la ciudadanía, como las leyes y los avances reconocidos, no sean recurridos y sean asfixiados por parte del Gobierno». «No tiene ningún sentido, por respeto institucional, que aquello que deciden los valencianos no lo respete el Gobierno, como pasaba hasta ahora», ha insistido.

Al margen de esta cuestión, el conseller ha celebrado el fin del Gobierno de Rajoy como «una cuestión de higiene democrática», pues «no podía continuar un partido declarado corrupto y que ha funcionado por los intereses de sus miembros, como el PP».

Se trata, en definitiva, de «un momento de enhorabuena para el conjunto de demócratas del País Valencià». El objetivo, que «las instituciones estén gobernadas por personas decentes y honestas y se regenere la democracia». «Lo que hicimos en 2015, tirar fuera a la gente que estuvo corrompiendo las instituciones durante 20 años, tocaba hacerlo en el Estado», ha reivindicado, si bien ha remarcado que es algo que llega tarde porque «los números ya existían».

En cualquier caso, Marzà ha celebrado que el nuevo Gobierno abre «una ventana de oportunidades para que los valencianos seamos respetados y que todo lo que hacemos desde el Botànic pueda tener traslación».

Manifestación de Hablamos Español

Por otro lado, preguntado por la manifestación convocada para esta tarde en València convocada por la asociación Hablamos Español, bajo el lema 'Libertad de elección de lengua', ha señalado que, «evidentemente», el Gobierno valenciano no comparte «absolutamente nada» de lo que defiende.

«No encontrarán a ningún niño que no sepa castellano, sí a decenas de miles que no saben valenciano y a centenares de miles que no saben inglés», ha aseverado, para subrayar que, a su juicio, «se equivocan de pregunta intentando pensar que se discrimina el castellano». Ha reiterado así que «lo que aquí ha estado discriminado durante años es el valenciano y el aprendizaje del inglés».

En cualquier caso, Vicent Marzà ha remarcado que «cada uno es libre de manifestarse» y ha apelado al respecto a acabar con la llamada 'ley mordaza' que «limitaba la libertad de expresión».