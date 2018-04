La Generalitat descarta el plan de Algemesí para construir 3.500 viviendas Terrenos en los que se iba a impulsar este proyecto. / lp El anterior gobierno municipal impulsó un proyecto para la partida de Xexena, zona de ampliación natural para la ciudad MANUEL GARCÍA ALGEMESÍ. Domingo, 22 abril 2018, 00:17

Los grandes proyectos urbanísticos de anteriores legislaturas van cayendo poco a poco y, por diferentes circunstancias, muchos no se llevarán a cabo. El último ejemplo de esta situación se da en Algemesí. La Conselleria de Vivienda ha remitido recientemente al Ayuntamiento un expediente que prácticamente entierra el proyecto urbanístico que el gobierno municipal del Partido Popular pretendía aprobar en la partida de Xexena con la construcción de 3.504 viviendas, de las que 2.440 serían protegidas en la zona de ampliación de la ciudad. Este sector tiene una superficie de 587.300 metros cuadrados.

De todos modos, el nuevo equipo de gobierno (PSPV y EU) no ha tomado decisión alguna que indique su interés en continuar con este proyecto urbanístico. En el seno del actual equipo de gobierno se considera que este proyecto no es necesario al contar con la zona del Pla y existir un millar de viviendas disponibles en el casco urbano.

Este expediente resolutorio del proyecto de Xexena surge como consecuencia del convenio suscrito el 14 de febrero de 2003 entre el Ayuntamiento y el entonces Instituto Valenciano de la Vivienda para realizar la planificación urbanística, que luego se incluyó en el Plan General de Ordenación Urbana en 2011.

Las directrices marcadas buscaban fijar el patrón que trazara el futuro ensanche de la zona residencial, con la versatilidad necesaria para adaptarlo a las necesidades derivadas de la coyuntura económica-social. También se deseaba una nueva frontera con el río Magro basada en la accesibilidad al mismo.

A lo largo de todo el proceso, se han emitido informes desfavorables y algunos se han corregido. Entre ellos, la Confederación Hidrográfica del Júcar redactó tres al no haberse acreditado la disponibilidad de agua. Precisamente la presencia del pozo de abastecimiento de la población en la zona y su posible afectación ha sido uno de los principales obstáculos, además de la crisis económica.

Finalmente, el pasado 2 de febrero la Comisión Territorial de Urbanismo acordó por unanimidad un informe previo desfavorable y la denegación de la aprobación definitiva de este proyecto urbanístico en Algemesí. El Instituto Valenciano de la Vivienda no ha aportado la documentación para continuar con la subsanación de informes desfavorables o pendientes de su emisión, en especial el de la CHJ por no acreditar la disponibilidad de agua.

La Generalitat no podrá aprobar los planes que incurran en infracción de una disposición legal estatal o autonómica. «La tramitación no ha sido correcta y existen informes desfavorables no subsanados, sin que se haya presentado un texto refundido que incorpore las modificaciones que motivaron alguno de los informes favorables que inicialmente no lo fueron ni su adaptación al Plan General», se añade.