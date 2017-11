Fuset se retracta en el juzgado de su acusación de enchufismo a Lo Rat Penat El edil de Cultura Festiva, Pere Fuset, y el presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve. / lp El edil afirmó que «las ayudas no podían ser para pagar nóminas a familiares» y ahora dice que no hablaba de nadie en concreto LOLA SORIANO VALENCIA. Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:52

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, se ha retractado en el juzgado de las manifestaciones públicas que realizó en el pleno de julio de este año acusando de enchufismo a la entidad centenaria de Lo Rat Penat.

En un acuerdo mutuo, y previa suspensión del acto de conciliación que había señalado el juzgado de Primera Instancia número 21 de Valencia, el edil ha decidido rectificar las acusaciones que manifestó el 27 de julio en respuesta a una interpelación al portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, en el que el portavoz de Compromís y edil de Cultura Festiva llegó a decir que las «ayudas a Lo Rat Penat no pueden ser para pagar nóminas a familiares».

En el acuerdo previo al juicio y al acto de conciliación el concejal pone de manifiesto ahora que «las manifestaciones objeto de litigio pronunciadas en el pleno del Ayuntamiento de Valencia, se hicieron en un contexto determinado de debate político y no iban referidas directamente a ninguna persona concreta». Además, en este escrito de rectificación, el edil añade que «no es conocedor de las personas contratadas por las asociaciones de la ciudad y, en la medida que desconoce esas contrataciones, no pretendía hacer ninguna referencia directa a ninguna persona de la junta directiva de Lo Rat Penat ni a su presidente».

Tras dar por buena la rectificación de las declaraciones de Fuset, el juzgado acepta la conformidad entre los interesados sobre el objeto de la conciliación, aunque se incluye la posibilidad de presentar un recurso de reposición en cinco días.

La rectificación se produce después de que el presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, decidiera presentar en septiembre una denuncia en el juzgado en la que exigía que era «absolutamente imprescindible que Fuset se avenga a reconocer la falsedad de las manifestaciones y asuma las consecuencias de dicha falsedad» e incluso advertía en ese escrito que si no rectificaba, se vería obligado a tomar acciones judiciales «por actuar de mala fe».

La polémica se generó después de que el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, preguntara en el pleno de julio a qué se debía la merma en las ayudas destinadas a Lo Rat Penat e incluso Giner manifestó que era «una triste y preocupante interpelación que tengamos que venir a este pleno a pedirle que deje de discriminar y asfixiar a Lo Rat Penat».

En respuesta a esta petición, Fuset dijo en el pleno que «lo que no tiene mucho sentido, Sr. Giner, y espero que usted esté de acuerdo conmigo, es que el dinero de las fiestas vayan a cosas que no son las fiestas. Lo que no tiene mucho sentido es pagar miles de euros de gastos en mantenimientos de la sede o mantenimiento de una entidad o en facturas de teléfono o de agua».

Además, Fuset insistió en la falta de sentido de estos gastos y «menos aún en miles de euros en carpetas y bolígrafos, ni en nóminas, sean o no de un proveedor que, además, resulta que es dirigente de una entidad o además resulta que es familiar del dirigente de una entidad».

Y concluyó, dirigiéndose a Giner, que «desde Cultura Festiva entendemos que los dineros públicos destinados a las fiestas han de estar gestionados de manera honrada y transparente hasta el último céntimo».

Ante esta situación, el presidente de Lo Rat Penat manifestó en su denuncia ante el juzgado que «con dicha manifestación, el concejal afirmaba nada más y nada menos que las subvenciones que se han otorgado a la entidad que presido, total o parcialmente, se han venido utilizando de forma fraudulenta, esto es, para el pago de nóminas de familiares de la entidad».

En su escrito de denuncia, Esteve insistió en que «en Lo Rat Penat no existe ni ha existido trabajador alguno que sea familiar de ningún miembro de la junta directiva ni de quien suscribe la petición. Se tratan de unas afirmaciones radicalmente falsas». Incluso indicó que Fuset había actuado «de mala fe, por cuanto el mismo, con razón a su cargo, es conocedor del uso que hace Lo Rat Penat del dinero que percibe del Ayuntamiento a través de las memorias y justificaciones».

Esteve añadió que estas declaraciones realizadas en un foro público «habían supuesto un descrédito personal y social a la entidad».