FREDI HERNANDO «LOS ENFERMOS NECESITAN ESPECIALIDAD Y SENSIBILIDAD» Domingo, 1 octubre 2017, 00:51

El ex pilotari valenciano Fredi Hernando superó un cáncer de próstata tras un tratamiento en el IVO. Hoy, con 60 años y ya recuperado, resume así su experiencia personal como usuario: «Lo más importante para un enfermo de cáncer es la máxima sensibilidad y la especialización. Eso es lo que debería primar».

Hernando no quiso entrar en recovecos políticos sobre el conflicto. «Ahí no puedo valorar, si se paga más o menos... Esa cuestión se me escapa. Lo que sí creo es que si hay unidad política en un asunto tan importante como es el cáncer, los pacientes saldrán ganando».

60 años. El expilotari valenciano superó un cáncer de próstata y pasó por el IVO.

La alarma para el deportista saltó hace un año y medio, en una de las revisiones anuales que se aconsejan a partir de los 50 años. «Me lo detectaron a tiempo, me operaron y el problema ha desaparecido. Quedé muy satisfecho con el trato y me sentí en manos de grandes profesionales. Creo que hilaron muy fino a las primeras señales», valora. Bajo su punto de vista, «perder un centro así sería una gran desgracia para los valencianos».