Fomento confirma que mantiene el proyecto actual de la V-21

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado en Valencia que su departamento mantendrá el proyecto actual de ampliación del tercer carril de la V-21 a pesar de la oposición del Ayuntamiento de Valencia. Así, aunque el ministerio ha retrasado la apertura de las ofertas económicas del 30 de octubre al día 13, algo que "nunca se había hecho", el proyecto seguirá adelante según lo previsto.

Según ha explicado De la Serna, "es la solución que tiene la menor impacto ambiental y paisajística y todo el proceso aminidstrativo ha servido para establecer garantías jurídicas. Permítanme que manifieste mi sorpresa por todo lo que ha pasado", ha insisitido.

En un foro organizado por LAS PROVINCIAS, en colaboración con el Banco Santander, el titular de Fomento ha criticado que, hasta ahora, no se hubieran planteado discrepancias con el proyecto. Así, ha explicado que lleva diez años de tramitación "sin que nadie dijera nada". "He venido aquí en 12 ocasiones y nadie me ha dicho nada", ha resaltado. En este sentido, ha recordado que se han presentado enmiendas a los Presupuestos del Estado de 2018 y "hemos hecho caso a todo eso". Además, ha recordado que si no ejecutan las obras "se perderá la inversión" en la Comunitat.

De la Serna ha criticado que el Ayuntamiento haya planteado una modificación pero aún no se la haya presentado. "Puede pasar que forme parte de alternativas que se han descartado o que lo que se plantea ahora, que no conocemos porque el Ayuntamiento aun no lo ha trasladado, difiera de las alternativas, con lo cual deberíamos irnos a diez años para empezar de nuevo".

Inversiones

El Ministerio de Fomento ha indicado que se han destinado 420 millones a inversiones en carreteras de la Comunitat entre los proyectos en ejecución y los que se han licitado este año, como el de la V-21 o el acceso al aeropuerto de Alicante.

Entre los proyectos que ha enumerado, y que se han desbloqueado este año, figuran la variante de la N-332 en Torrevieja, con una inversión de 40 millones, y la N-232 en el tramo entre Masía de la Torreta y Morella, cuyas licitaciones se publicarán mañana en Boletín Oficial del Estado (BOE). De la Serna también ha avanzado que a finales de año estará listo el proyecto de duplicación de la N-220 (aeropuerto de Manises) y que actualmente se redacta el proyecto de mejora de la V-31 entre Silla y Valencia.

Respecto a la ampliación del by-pass, anunciada en 2014, De la Serna ha detallado que se tramita la declaración de impacto ambiental y que se redactan los proyectos de construcción, dado que la ejecución se dividió en tres fases. "Algo hemos hecho", ha ironizado el titular de Fomento, que ha recordado que ésta es su visita número 13 a la Comunitat y que ha desgranado la situación de actuaciones como la variante de la variante de La Font de la Figuera, el paso inferior de Xirivella para enlazar la A-3 y la V-30 o la A-38 entre Cullera y Favara.

Durante su intervención en el foro de LAS PROVINCIAS, De la Serna ha repasado las actuaciones en el corredor mediterráneo, del que ha reafirmado el compromiso del Gobierno con su ejecución, y ha explicado que el próximo día 20 habrá "un hito importante" ya que se pondrá en tensión la variante ente Vandellós y Tarragona que, el próximo año, ya permitirá acortar el tiempo de viaje con Barcelona. Sobre la decisión de no duplicar el tramo Castellón-Vandellós, el ministro ha asegurado que la capacidad actual es del 17% con una previsión de crecimiento hasta el 26% "por lo que no es eficiente tener una plataforma vacía".

Otro de los anuncios ha sido la próxima licitación del montaje de vía entre L'Alcúdia y La Encina, con un coste de 16 millones. En este tramo del corredor mediterráneo también se van a sacar a concurso la señalización y las comunicaciones.

Los avances en la línea ferroviaria entre Valencia y Zaragoza, el nuevo convenio del Parque Central (donde Fomento asumirá el coste del túnel pasante y de la estación Central), el desbloqueo del tren de la costa o la redacción de un nuevo plan de Cercanías son otros de los temas que ha repasado Íñigo de la Serna.