La fiscalía ya estudia casos de menores 'sin papeles' en acogida El ministerio fiscal echa en falta una mayor implicación de la Generalitat para que estos niños obtengan su documentación D. GUINDO Lunes, 11 diciembre 2017, 01:12

valencia. La Fiscalía de Valencia ha comenzado ya a recibir casos de menores extranjeros tutelados por la Generalitat que carecen de documentación y que, en la actualidad, residen con familias de acogida valencianas. El problema de estos pequeños, en su mayor parte rumanos, es que aunque han nacido en España o han llegado, sus padres biológicos son extranjeros, por lo que, en la actualidad, carecen de cualquier tipo de identificación, pese a que su tutela ha sido asumida por la Administración autonómica. Ante esta situación, y entre otros muchos inconvenientes, estos pequeños no pueden viajar en avión o en barco, no contabilizan para pedir las ayudas de familia numerosa, no pueden federarse en clubes deportivos, ni obtener un abono transporte, ni abrir a su nombre una cuenta bancaria. En resumen, todo aquello para lo que es necesario un DNI o número de identificación resulta imposible para estos menores.

Algunas familias de acogidas, después de años tratando sin éxito de que estos pequeños obtengan la documentación, ha recurrido hasta la Fiscalía de Menores. Desde el Ministerio Público apuntaron a LAS PROVINCIAS que se está estudiando la situación, pero resolverla es muy compleja, ya que se trata de un problema nacional y de sus países de origen. Sin embargo, sí que afearon a la Administración autonómica, como tutora de estos pequeños, que no se implique lo suficiente en la presión hacia los organismos pertinentes para acelerar la resolución del conflicto y que tengas que ser las familias de acogida las que, con muchos medios de presión, traten de solventar la situación a través de los consulados.

Justa Carretero, presidenta de la Plataforma para la Defensa del Acogimiento Familiar en la Comunitat como la Asociación de Familias de Acogida de España, apunta que, a nivel nacional, se contabilizan cerca de dos mil casos, buena parte de ellos en la Comunitat.