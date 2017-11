La fiscalía abre diligencias por la falta de accesibilidad en los trenes de Cercanías Un tren de Cercanías, en un estación. / irene marsilla Cocemfe denuncia las dificultades que sufren las personas con discapacidad al intentar desplazarse en el servicio ferroviario I. D./EP Lunes, 20 noviembre 2017, 23:56

valencia. La Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto abiertas diligencias preprocesales debido a la falta de accesibilidad para personas con discapacidad en los trenes de Renfe tras recibir una denuncia de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe CV), entidad que critica que sólo el 35,4% de los trenes de Cercanías son accesibles.

El fiscal ha mandado un escrito a la compañía ferroviaria para que explique cómo se está atendiendo a este colectivo, al que la compañía aún no ha dado respuesta en el plazo concedido, que todavía no ha finalizado. En un comunicado, Cocemfe, señaló que hace ocho meses solicitó una reunión con Renfe y aún no ha obtenido contestación.

Esta entidad presentó ante la Fiscalía una casuística de reclamaciones que «evidencian la imposibilidad de acceder al servicio de Cercanías por parte de las personas con la movilidad reducida en igualdad de condiciones debido al desnivel existente entre el tren y el andén y a la escasez de trenes adaptados». Estas reclamaciones han sido interpuestas en la provincia de Valencia, aunque la problemática se produce en toda la Comunitat.

La organización también señaló que, en todos los casos presentados, las personas usuarias de sillas de ruedas o con la movilidad gravemente reducida «se ven obligadas a llamar a familiares o a otros viajeros para que les suban a pulso al tren, buscar medios de transporte alternativos como taxis adaptados o sufrir las consecuencias de no disponer de tren accesible a la vuelta una vez realizada la ida».

Por su parte, fuentes de Renfe explicaron que actualmente se realizan diversas actuaciones en estaciones de la Comunitar para mejorar la accesibilidad. Así, hay obras en las terminales de Carcaixent, Benifaio-Almussafes y Silla. Se ha adjudicado el proyecto para las de El Puig y Chiva y hay otros cuatro en redacción. También se han terminadas obras en Requena y en Nules (estas últimas englobadas en la implantación del tercer carril).

Las actuaciones consisten en el recrecimientos de los andenes o la colocación de ascensores. En el caso de los convoyes se está adaptando el coche central de las unidades 447. Así, Renfe cuenta con once unidades adaptadas y tiene otras tres en ejecución. El coste de estos trabajos asciende a unos 600-800.000 euros por tren. En total, la empresa ha destinado ocho millones a mejoras.