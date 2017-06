Las farmacias denuncian que el Consell mantiene los retrasos en el pago Profesionales atendiendo a clientes en una farmacia valenciana. / J.S. Los profesionales aseguran que Sanidad incumple los plazos acordados y lamentan que en dos años no han solucionado la situación LAURA GARCÉS Valencia Martes, 27 junio 2017, 20:15

Cuando se va a cumplir un año del convenio entre Sanidad y farmacéuticos en el que se estableció el pago de la factura de los medicamentos a 30 días, los profesionales valencianos han denunciado que se «están incumpliendo los plazos» por parte de la Administración. Además, recalcaron que el actual gobierno autonómico lleva dos años «sin resolver la situación de los retrasos», que se arrastra desde 2013.

Jaime Giner, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, recordó que como consecuencia de los retrasos que se acumulan se generan «intereses al 8 % que ya suponen para toda la Comunitat unos 100 millones de euros». Esta circunstancia llevó a Giner a recalcar que a la «Administración le resultaría más rentable ponerse al día en los pagos» que mantener la situación actual.

A juzgar por las declaraciones del presidente, los profesionales no albergan muchas esperanzas en una pronta solución. Giner afirmó que «llevan dos años y no lo han resuelto y lo que más nos preocupa es que no se ven perspectivas de solución ni a corto, ni medio, ni largo plazo».

Afirman que la conselleria no les ha facilitado el informe económico sobre el reparto a residencias

Tal como destacó el representante de los profesionales de la provincia de Valencia el convenio firmado el año pasado contemplaba que Sanidad les abonase el importe de los medicamentos 30 días después del final del mes correspondiente. Admitió que, en realidad se trataría de 45 días dadas las gestiones que necesariamente se tienen que realizar y que pueden sumar unos 15 días a ese periodo.

Pero insistieron en que finalmente no sucede así, sino que están cobrando «a 75 días» en tanto que desde que se genera el derecho a cobrar hasta que la Administración paga, pasan dos meses. Citaron como ejemplo que la factura de marzo, que tendría que cobrarse a final de abril, la pagan a final de mayo. A ese tiempo suman esas dos semanas apuntadas.

Solicitud de reuniones

Ahora, además de recordar que a mediados de julio del año pasado se aprobó el convenio que contempla que las farmacias cobrarían el importe de las recetas dispensadas en el periodo de un mes, insistieron en que estos profesionales están sufriendo retrasos en los pagos desde 2013 y, según adelantó Jaime Giner «vamos a pedir reuniones con Hacienda y Sanidad para que se nos diga ya, a corto o medio plazo, una solución a este problema».

Los profesionales están dispuestos a «llegar hasta Bruselas» para dar a conocer la situación en la que se encuentran tras llevar «prácticamente cuatro años» soportando retrasos. Todo ello les lleva a considerar que no «sólo se tiene que contemplar un impago muy retrasado, sino también mantenido en el tiempo».

Otra cuestión que ha generado críticas de los farmacéuticos a la Conselleria de Sanidad son las guardias, un asunto que quieren revisar y que en su momento ya plantearon la necesidad de estudiar la retribución de las mismas.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, además, recordó que el departamento que dirige Carmen Montón todavía no les ha facilitado el estudio económico del plan de distribución de fármacos a residencias que el Consell anunció el pasado marzo. Tampoco en este caso se mostró esperanzado en conseguir esa información: «No nos han facilitado el estudio económico ni creo que lo hagan. Ni el económico ni el de viabilidad».