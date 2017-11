Las familias exigen políticas favorables para la natalidad en el Día de la Infancia Uno de los talleres del encuentro por el Día de la Infancia en la plaza de la Virgen, ayer. / jesús signes Los nacimientos siguen cayendo en la Comunitat y la región ya presenta la tasa más baja de los últimos 35 años DANIEL GUINDO VALENCIA. Domingo, 19 noviembre 2017, 03:03

«No es cuestionable, Gobierno y sociedad tenemos que comprometernos con nuestros niños porque son la clave del futuro y debemos desarrollar sin miedo políticas defensoras de la natalidad porque estamos inmersos en el tan anunciado invierno demográfico». Así lo apuntó Celia Chavero, presidenta de la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas de la Comunitat (Fanucova), una de las doce entidades que, junto con el Ayuntamiento, celebraron ayer un encuentro lúdico en la plaza de la Virgen con motivo de los actos de conmemoración del Día Universal de la Infancia, que se celebra mañana.

La reivindicación de Fanucova de políticas que promocionen y respalden la natalidad coincide, en el caso de la Comunitat, con la tasa bruta más baja desde 1975 (último dato disponible en el Instituto Nacional de Estadística), que refleja el descenso constante del número de nacimientos en la región. Por ejemplo, los 41.836 alumbramientos contabilizados en la Comunitat en 2016 suponen prácticamente 10.000 menos que los registrados en 2010, apenas seis años antes. Ante esta situación, Chavero puso el acento en que «los niños son y serán siempre los protagonistas principales de la evolución y la sostenibilidad de cualquier sociedad», y lamentó que, en la actualidad, «no hay garantía en nuestras pensiones», para recordar que «el bienestar de nuestros mayores es cosa de todos». Por lo tanto, considera que la Administración debe dar prioridad a las políticas de conciliación familiar y laboral «apostando por la flexibilidad en el horario y la seguridad en el empleo», «invertir en la educación de calidad de los más pequeños, especialmente de 0 a 3 años» y que «la sociedad y los políticos reconozcan y valoren públicamente el esfuerzo que realizan las familias con hijos». También subrayó la necesidad de que «se ofrezcan recursos a aquellas familias que libremente deseen aportar hijos a la sociedad y actualmente no lo hacen por falta de medios». «Porque necesitamos niños, porque sin niños no hay sociedad y sin sociedad no hay futuro», resumió.

A estas reivindicaciones se sumó el manifiesto suscrito por las entidades participantes (Fanucova, Save the Children, Amnistía Internacional, Entreculturas Acnur, Fundación Anar, AVAF, Cau d'Infants, Jóvenes y Desarrollo, Educa, Apnadah y Unicef), escrito en el que apuntaron que los niños «sueñan con un mundo diferente, sin violencia y sin que sean maltratados», y en el que «a ninguno le falta un hogar».

Lo que más gustó a los pequeños fue el sinfín de actividades en la plaza. Pintacaras, actuaciones musicales (con baile y batucada incluidos), juegos y una suelta de globos con los nombres de niños asistentes fueron sólo algunas de ellas. La organizada por la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar, por ejemplo, consistió en que los niños debían dibujar en un sofá a su familia. Después, acudían a una caja, que hacía las veces de residencia o centro de menores, y sacaban a uno de los niños para pegarlo también en el sofá, con un claro mensaje de defensa del derecho a vivir en familia.