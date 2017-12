Familiares y excompañeros exigen mantener el nombre de Villar Palasí en las escuelas Colegio Villar Palasí de Sagunto, en una foto de archivo. / d. torres Los hijos del promotor de la EGB defienden «su memoria» y los usuarios del colegio mayor donde se alojó destacan sus «méritos y trayectoria» J. BATISTA Jueves, 14 diciembre 2017, 00:42

valencia. La propuesta del PSPV en Les Corts para que se retire el nombre de personalidades franquistas de los colegios, entre ellos el de José Luis Villar Palasí, ministro de Educación entre 1968 y 1973, empieza a causar rechazo sin ni siquiera haberse tramitado. Su familia ya ha salido al paso y son varios los artículos de renombrados juristas que se han posicionado en contra, recordando su huella en la especialidad de Derecho Administrativo.

Además, la Asociación de Antiguos Colegiales del Colegio Mayor San Juan de Ribera emitió un comunicado ayer defendiendo que «sus méritos y trayectoria le hacen plenamente merecedor de que su nombre figure en centros educativos, por cuya creación trabajó y se esforzó en beneficio de la sociedad». Está acompañado de 31 firmas individuales de profesionales y académicos de diferentes sectores. Cabe recordar que el promotor de la Ley General de Educación de 1970, popularmente conocido como padre de la EGB, perteneció a la organización y fue uno de los usuarios de la residencia en su época estudiantil.

«Desde la familia no pretendemos atacar a nadie, pero queremos defender la memoria y el nombre de mi padre. No hay mayor deshonor que la retirada de un honor concedido», resume José Luis Villar, uno de sus hijos, que reconoce que siguen la iniciativa con preocupación y se revuelve ante la facilidad con que a Villar Palasí se le asignan filiaciones ideológicas. «Nadie puede decir que era franquista o que no lo era», defiende, antes de recordar la oposición que sufrió para sacar adelante sus propuestas.

«Cuando a mi padre se le negó la financiación para la mejora salarial de los maestros él mismo les instó a que fueran a la huelga», recuerda Villar, que también se refiere a las diferentes citas que aparecen en el preámbulo de la Ley General de Educación referidas a la línea pedagógica de Giner de los Ríos, cuyo ideario fue reprimido por el régimen franquista. También es conocida la oposición que vivió para sacar adelante la ley y su dotación económica, o la enmienda a la totalidad para la educación franquista que supuso el libro blanco de la enseñanza que sirvió de base para su redacción.

«Exaltación de la dictadura»

La proposición del PSPV reclama a la conselleria que se dirija a los centros públicos que «lleven aún nombre de persona, lugar o hecho que esté relacionado con el levantamiento militar de 1936, la guerra civil y/o la represión de la dictadura franquista» para que inicien los procedimientos correspondientes para su sustitución, en cumplimiento de la ley de memoria histórica. Aunque en el texto registrado en Les Corts no aparecen casos concretos, la nota de prensa que publicitó la iniciativa sí apuntaba a los siete colegios que recuerdan a Villar Palasí, lo que se consideró «una exaltación pública del periodo de la dictadura», en palabras de la diputada Ana Besalduch.

En cuanto a la nota de los colegiales, piden la retirada de la iniciativa alegando que la trayectoria del exministro «estuvo presidida por la búsqueda de la excelencia profesional, la integridad personal y una profunda preocupación social». También recuerdan su influencia como catedrático de Derecho Administrativo y destacan que promovió las becas salario, sin olvidar una ley que «supuso un hito histórico de modernización en nuestra historia». Idea que, junto a la generalización de la educación gratuita y obligatoria, es reconocida en las leyes educativas socialistas. En clave valenciana, fue el impulsor de la Politècnica (UPV).