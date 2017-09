La falta de examinadores de Tráfico deja en un día a 80 alumnos sin la prueba La huelga de los evaluadores continúa después de que el Gobierno no accediera a mejorar la seguridad a la hora de dar las notas MARIA BARBER Martes, 5 septiembre 2017, 00:06

valencia. Las pruebas prácticas de conducir se retomaron ayer después del parón de las vacaciones de verano en toda la Comunitat, pero con servicios mínimos de examinadores ya que este colectivo sigue en huelga. Un aumento del salario en el complemento específico y más seguridad a la hora de dar los resultados a los alumnos después de realizar el examen siguen siendo las principales demandas de los examinadores. La Dirección General de Tráfico (DGT) no ha cedido en ninguno de estos puntos que el colectivo lleva reclamando desde que se iniciara la huelga el pasado mes de junio.

Según informó Armando Galindo, presidente de la Unión de Autoescuelas Valencianas, de los 19 examinadores activos que hay en la prefectura de Valencia ayer acudieron siete a realizar las pruebas prácticas a los alumnos. En Alzira, de los cinco funcionarios contratados, únicamente uno asistió a la zona de examen a evaluar a los futuros conductores. Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE), declaró que únicamente en la ciudad de Valencia esta reducción de examinadores afectó a «más de 80 alumnos» que ayer no pudieron examinarse.

Más de 5.000 pruebas prácticas de conducción se suspendieron durante los pasados meses de junio y julio, y esta cifra va en aumento. Galindo afirmó que la huelga no sólo está afectando a los alumnos sino también a las autoescuelas, que se sienten «desesperadas» ya que si los alumnos no saben cuándo van a examinarse deciden dejar de hacer prácticas y, por tanto, los centros de formación no generan ingresos.

«Numerosas autoescuelas tendrán que cerrar si no se soluciona el conflicto», afirmó Galindo. Ante esta situación, la Unión de Autoescuelas de Valencia no descarta convocar una manifestación similar a la organizada el pasado julio, aseguran desde la organización.