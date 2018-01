El expositor del Ejército en Expojove triunfa con más de 50.000 visitantes Colas de público esperando visitar ayer las instalaciones del Ejército en Expojove. / irene marsilla El delegado del Gobierno lamenta las críticas de «los responsables políticos que buscan polémicas estériles y que gobiernan de espaldas a la mayoría» LOLA SORIANO VALENCIA. Viernes, 5 enero 2018, 00:12

La apuesta divulgativa planteada por las Fuerzas Armadas en la feria de Expojove ha triunfado. A pesar de que el gobierno tripartito ha venido cuestionando y poniendo trabas a la presencia de los militares en esta oferta navideña, el público familiar ha demostrado que quiere que las Fuerzas Armadas sigan explicando a los más pequeños su labor los 365 días del año.

De hecho, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, anunció ayer en su visita al expositor de las Fuerzas Armadas que «por estas instalaciones han pasado más de 5.000 visitantes cada día». Detalló que «con estas cifras hemos llegado a sumar 50.000 visitantes en el expositor de las Fuerzas Armadas». Y quiso dejar claro que «ya es uno de los puntos preferidos por los pequeños que han estado disfrutando de la feria».

En el último día de apertura de esta feria de ocio, Moragues trasladó el apoyo del Gobierno a las Fuerzas Armadas. E incluso afirmó que «Expojove estaría incompleta sin el expositor de las Fuerzas Armadas».

El delegado del Gobierno destacó que «es una manera de que los niños y jóvenes conozcan el papel que nuestro Ejército desarrolla tanto para velar por nuestra seguridad, como en todas las misiones de ayuda humanitaria en las que participa». Puso como ejemplo el «gran papel que la Unidad Militar de Emergencias (UME) realiza para dar respuesta ante emergencias como incendios, inundaciones o terremotos. Son personas que se juegan la vida para que estemos en un entorno seguro y los valencianos les estamos reconocidos. Y la gran acogida del expositor es un ejemplo».

Desde que Compromís accedió a la concejalía de Cultura Festiva exigió que no acudieran unidades con armas y sólo se permitió la presencia de secciones como la UME y dejó de haber presencia de la Policía Nacional porque les reclamaron el cobro del espacio. Además, Valencia en Comú exigió este año que no hubiera presencia alguna del Ejército, algo que no se llevó a término.

«El expositor ha sido muy valorado por los valencianos», dijo Moragues y añadió que «hay otros responsables políticos que buscan polémicas estériles y gobiernan a espaldas de la mayoría del sentir de los valencianos y españoles».

El expositor del Ejército ha contado con 1.400 metros cuadrados y se han registrado colas de hora y media para participar en la tirolina, visita a vehículos y también ha sido muy valorada la exposición fotográfica que refleja la colaboración del Ejército en la riada de Valencia.

Desde Cultura Festiva explicaron ayer que se cierra la feria con cifras similares al año pasado, con 90.000 personas, aunque puede que no se alcance porque el penúltimo día se fijó el dato en 70.000. Faltará ver la venta por internet.