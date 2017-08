Los exiliados de Nicolás Maduro en la Comunitat Valenciana

«Nos buscaban para matarnos»

José Hernández tiene veinticinco años y la planta de un político. Le brillan los ojos como a esa gente que aún no ha tirado la toalla, y se le ve a la legua el orgullo que siente por haber tenido que huir de su patria por defender una causa justa. Todas las renuncias le parecen pocas. “Cuando sales de tu país metes todos tus estudios y todas tus cosas en una maleta y ahí se quedan”, confiesa mientras bebe una cerveza. No la bebe, en realidad. La ha pedido, pero se le atropellan las palabras en la garganta y casi se olvida de que su Turia tostada está ahí. “Muchas veces me castigaba a mí mismo y me decía: '¿Por qué me vine? Debería haberme hecho a un lado de la política, callarme la boca... Me hubiese graduado como veterinario'. Y aquí estoy. Esto te ayuda a tocar la humildad”, asegura. Ahora vive en un piso compartido y tiene dos trabajos en una tienda de ropa y en un bar. Con eso paga el alquiler y ayuda a su familia en Venezuela.

En su país fue dirigente estudiantil. Saltó a la palestra en 2013, cuando dirigió la campaña presidencial de Capriles en el estado de Aragua. Hizo campaña en zonas tradicionalmente chavistas, y su partido ganó allá. Entonces empezaron las amenazas. “El SEBIN [Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional] se encarga de perseguir a todo el que piensa diferente”, afirma sin tapujos. “Se plantaron en la puerta de mi casa con una patrulla, me subieron al carro, me dieron un paseo de varias horas por toda la ciudad. Durante el viaje me amenazaron, me dijeron que me harán picadillo y que nadie sabría nada de mí nunca más. Me golpearon y después me dejaron otra vez en la puerta de mi casa”. Aquello le ocurrió varias veces, a él y a todos los que hacían su mismo trabajo en otros estados. Al final de aquella campaña tuvieron que desaparecer de la ciudad unos días. “Estaban furiosos porque perdieron y nos buscaban para matarnos”.

Después trabajó mano a mano con Leopoldo López, como coordinador de las juventudes de Voluntad Popular. Las amenazas continuaron durante tres años en forma de llamadas telefónicas, acoso en redes sociales y hasta abuso físico en la Universidad. Pero él nunca hizo mucho caso. Hasta que amenazaron a su madre. Entonces todo pesaba demasiado sobre su conciencia, y decidió irse. El suyo no es un caso aislado. “De todos los que trabajábamos en eso, la mitad están presos y la otra mitad en el exilio o muertos”, reconoce. A un dirigente universitario lo asaltaron unos grupos armados del Gobierno durante una asamblea en la Universidad de Oriente. Tres disparos a quemarropa y murió in situ. “Yo hacía eso mismo casi a diario”, dice José sobrecogido.

“En Venezuela se libra una lucha de pancartas, ideas y ganas de vivir versus toda la fuerza y el brazo represivo de un Estado”, concluye orgulloso. “Las amenazas fueron continuas, pero el deseo de ver a mi país libre me llevó a seguir con la lucha”. Hasta que amenazaron a su madre. Ese era un precio que no estaba dispuesto a pagar.