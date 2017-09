El PP exige a Puig que cese al conseller por mentir Domingo, 3 septiembre 2017, 23:55

La portavoz de Educación del PP en las Corts, Beatriz Gascó, exigió ayer al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que cese de forma inmediata al conseller de Educación, Vicent Marzà o de los contrario «será cómplice de la mentira y el desacato» del conseller tras conocer que Marzà no preguntó al TSJCV como dijo el viernes. Gascó señaló que el conseller «no se va a ir, por eso le pedimos al presidente que, por el bien de los alumnos de la Comunitat Valenciana, de su presente y de su futuro, tome cartas en el asunto». Marzà no se va a ir «porque tiene una hoja de ruta muy clara» y «para ejecutarla no duda en desobedecer la ley, a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a los tribunales», según Gascó, y por eso es necesario la intervención del presidente. Así, señaló que esto deja en evidencia que Marzà «nunca tuvo ninguna intención de cumplir la sentencia», lo que es «un insulto para la justicia y el Estado de Derecho, algo inadmisible para un conseller», según comentó Gascó.