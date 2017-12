Un esqueleto en el ascensor El esqueleto hallado. / grupo comatel Hallan restos romanos y visigodos durante las obras para un hotel en la Seu | La rehabilitación del palacio Vallier, en la plaza de Manises, saca a la luz una antigua perfumería del siglo III en la zona más vieja de la ciudad ÁLEX SERRANO VALENCIA. Martes, 5 diciembre 2017, 01:07

Una sonrisa congelada durante océanos de tiempo ha sorprendido a los operarios que trabajan en la rehabilitación del palacio Vallier, situado en la plaza de Manises. Las obras del hueco del ascensor han desvelado no sólo un enterramiento visigodo sino también restos de una perfumería de época romana, del siglo III, tal como informó ayer el grupo Comatel. Fuentes de la empresa que construirá un hotel de lujo en el inmueble del siglo XIX señalaron que las obras continúan los plazos previstos: se abrirá en 2018.

Las excavaciones arqueológicas se iniciaron a principios de noviembre. El proyecto, aprobado por la Conselleria de Cultura, definía la planificación de los trabajos a llevar a cabo y la metodología a emplear. La excavación la está llevando a cabo la empresa SEMAR Arqueología, S.L., bajo la dirección de la arqueóloga María Luisa Serrano Marcos y el antropólogo Llorenç Alapont Martín. Los trabajos están siendo supervisados por los técnicos de la Conselleria de Cultura y el Ayuntamiento de Valencia.

En el transcurso de las excavaciones los hallazgos más importantes documentados hasta el momento han sido dos. El primero es un esqueleto de una mujer adulta, de unos 45 años, que data de la época visigoda de la ciudad. Se desconoce aún si es un enterramiento aislado o forma parte de un espacio funerario que fuera más amplio. El estudio antropológico aportará más datos, según informó ayer la empresa encargada de las obras.

La previsión es que los restos sean catalogados antes de decidir si procede sacarlos de donde están

En el transcurso de la creación del agujero para el ascensor también se ha encontrado lo que parece una perfumería de la época romana. Está formado por sido varias estructuras aparecidas, que consisten en un muro de opus vitatum asociado con un pavimento de signinum y unas balsas que desaguan mediante tubería de plomo. Todo está cubierto por vigas carbonizadas del techo, fragmentos de enlucidos de paredes y de pintura mural, etc., procedentes del derrumbe del edificio. Debajo de este derrumbe han aparecido in situ numerosas botellitas de vidrio. Todo ello permite pensar que se trata de una perfumería con datación en torno al siglo III, aunque las excavaciones siguen en curso y no hay datación definitiva.

¿Qué pasará ahora con estos restos? Lo normal, según explicaron ayer fuentes de Comatel, es que sean catalogados y, si así lo consideran los expertos, retirados para ser guardados o expuestos donde las autoridades consideren. Sin embargo, al no tratarse de la muralla árabe, las obras no han de detenerse, por lo que se mantienen los plazos dados para la apertura de un nuevo hotel de lujo en el barrio de la Seu, entre el Palau de la Generalitat y el de Baillia, una de las sedes de la Diputación de Valencia.

Este tipo de hallazgos no son extraños en las obras que se realizan en la parte más antigua de la ciudad- Estos restos han aparecido en la parte más vieja, la situada en el entorno de la actual plaza de la Almoina. En torno a ese epicentro radiaba la Valentia romana y es habitual encontrar restos de cualquier época histórica en las obras de casi cualquier edificio de Ciutat Vella. De hecho, tanto el esqueleto como la perfumería romana han aparecido bajo el actual palacio de los Vallier, construido en 1890 y usado como vivienda burguesa y como edificio aledaño a la diputación.