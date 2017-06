Esperas de hasta un año para alquilar un piso en Gandia por la falta de oferta Calle Mayor, situada en el centro de Gandia, donde es imposible hallar pisos de alquiler. / ó. de la dueña Las agencias carecen de viviendas para sacar al mercado y los precios suben más de 50 euros por casa en los últimos doce meses Ó. DE LA DUEÑA Domingo, 11 junio 2017, 00:47

Alquilar un piso en Gandia se ha convertido en una tarea imposible. Las agencias que se dedican al arrendamiento de viviendas están casi desesperadas al carecer de inmuebles para ofrecer a sus clientes. «La ciudad se ha quedado sin pisos para alquilar, eso es un hecho», apuntó Javier Roche, presidente del colectivo MLS Inmobiliarias de Gandia.

En ocasiones, los interesados en obtener un piso en alquiler esperan meses y se han dado casos de hasta un año, por la falta de viviendas en este régimen. «La oferta se ha acabado, los precios han subido y quien busca una vivienda para arrendar, no la encuentra. Es una situación muy complicada para clientes y agencias», añadió. Las cosas han cambiado «de forma drástica en Gandia desde hace un año», apuntó.

Hasta hace poco más de doce meses había algunas viviendas para alquilar, pero ya se percibía que este mercado estaba cambiando: «Ahora las agencias no disponen de pisos y quien busca una vivienda tiene que esperar varios meses hasta dar con una».

Los motivos por los que se ha llegado a esta situación, según Roche, son varios. «La situación económica ha cambiado. La gente quiere viviendas pero no quiere atarse a una hipoteca. Además, en la Ciudad Ducal escasean los pisos en el centro y en los barrios de los alrededores», apostilló. Todo esto ha hecho que el mercado se colapse y los pisos en alquiler se acaben: «La demanda supera la oferta, es algo que nunca había pasado».

Hecho insólito

Diferentes agencias de alquiler y comerciales de Gandia coinciden con los argumentos de Roche. Es el caso de la asesora en temas inmobiliarios Inma Sastre, una de las que más operaciones realiza en la ciudad. «En mis 20 años de experiencia no he visto nada igual. No hay pisos», aseguró.

Es mas, la experta añadió: «Cada día entran en mi oficina unas 15 personas buscando vivienda para alquilar y les tenemos que decir que no hay nada». Esto es un problema «para todos», añadió. «Cuando nos entra un piso para alquilar no podemos ni anunciarlo en nuestra página web, ya que nos desbordan las llamadas y los correos electrónicos», aseguró.

Ante esta situación, Sastre afirmó que los comerciales están obligados a hacer una selección de clientes: «En mi caso, cuando dispongo de un inmueble cito a los interesados». Para empezar se hace un estudio económico y se les advierte de que el alquiler tiene que ser, como mínimo para un año y con un mes de fianza, en ocasiones no todo el mundo puede».

«Han de ser solventes y se les requiere aval, una buena nómina o incluso la pensión de algún familiar», explicó. En el sector «no se acepta ningún tipo de ingreso alegal».

Después, en el caso de Sastre, pasan por una entrevista personal: «Cuando tienes cierta experiencia, en cinco minutos das con el cliente adecuado para el piso que te han encargado que alquiles». Para Sastre el problema en Gandia es que no hay pisos medianos o estudios.

Escasez de pisos pequeños

«Las viviendas pequeñas se alquilan enseguida y son las más demandadas, ya que hay muchas parejas que buscan su primera casa o jóvenes que se quieren independizar y no pueden hacerlo por falta de inmuebles», relató la comercial.

Todo esto ha generado un aumento de los precios de los alquileres en toda la ciudad de Gandia. Sastre comentó que, en estos momentos, una vivienda de tres o cuatro habitaciones se está «pagando a 400 euros», cuando hace más de un año podía encontrarse por 350 o incluso 320 euros».

La elevada demanda, aseguró la comercial, ha hecho que los precios hayan crecido en este año: «Los pisos en el centro son los más buscados y uno pequeño puede alcanzar los 400 euros si está en buenas condiciones».

Pero la carencia de este tipo de estancias llega a todo el casco urbano de Gandia. «Barrios cercanos al centro como República Argentina o Jardinet también sufren la falta de viviendas en alquiler», concluyeron los expertos en gestión de alquileres.