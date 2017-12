«He esperado casi cinco horas para que me viera el médico» Entrada a la unidad de Urgencias de un hospital valenciano. / I. Marsilla El cierre por las tardes de los centros de salud satura ya los hospitales valencianos DANIEL GUINDO Valencia Jueves, 28 diciembre 2017, 20:26

Juan llegó ayer al Hospital La Fe desde Catarroja a las once y media de la mañana, aquejado de un fuerte dolor de cabeza y visión doble que arrastraba desde hacía un día. «Sí es cierto que el triaje es rápido, pero luego, hasta las cuatro de la tarde no me ha visitado por primera vez el médico, por lo que han sido casi cinco horas de espera en una sala repleta de gente y sintiéndome mal», explicó.

Su mujer, Antonia, añadió que «tenemos que confiar en que en el triaje tengan en cuenta los casos que son más urgentes, porque con los síntomas de mi marido podría haber sido cualquier cosa». De hecho, tras la visita del facultativo se le ordenó un electro, analítica y un TAC, para el que tuvo que esperar dos horas más en otra de las salas.

A las ocho de la tarde se le comunicó que se quedaba ingresado en observación para hacerle más pruebas y descartar un posible trombo.

«Ha sido un día muy largo sentado en un silla esperando», comentó. «Lo peor de todo es que no sabes si lo que tienes es grave y si se tiene que tratar con rapidez, así que te desesperas conforme van pasando las horas», agregó este enfermo.

Las Urgencias hospitalarias están empezando a sufrir ya el recorte horario de los centros de salud programado para el actual periodo festivo. Largas esperas, salas repletas y pacientes con los nervios a flor de piel empiezan a reproducirse en buena parte de los hospitales valencianos. En concreto, según explicaron fuentes del sindicato CSI-F, en verano y en época festivas como la actual, los centros de salud recortan su horario, especialmente por las tardes. A ello se suma la falta de sustituciones del personal sanitario que disfruta estas semanas de los días libres pendientes. «Los pacientes saben que los ambulatorios cierran pronto y que por la mañana habrá menos médicos de lo habitual por lo que, ante la duda de no ser atendidos, van directamente a los servicios de Urgencias hospitalarias», añadieron. Este repunte de pacientes se hizo especialmente patente el domingo y lunes pasados, coincidiendo con Nochebuena y el día de Navidad, tal y como indicaron desde el sindicato de Enfermería Satse, pero sigue reproduciéndose puntualmente durante esta semana, sobre todo por la tarde, como apuntaron desde CCOO.

Precisamente, este jueves 28 de diciembre se conocía la noticia del fallecimiento de una mujer en Jaén tras esperar 12 horas en urgencias sin ser atendida.