El PP envía a la fiscalía «las fugas y el hacinamiento» en centros de menores La formación ya ha presentado una denuncia por «las deficiencias» de las instalaciones previstas para albergar la futura residencia de Llíria DANIEL GUINDO VALENCIA. Martes, 29 mayo 2018, 00:48

La gestión de los centros de menores de la Comunitat y, en general, de los niños tutelados por la Generalitat, vuelve a estar en el ojo del huracán. Las quejas vecinales por la falta de información a la hora de ubicar estas residencias en algunos municipios valencianos, la fuga de menores de centros de recepción, las reyertas en las que han participado, el supuesto «hacinamiento» que sufren en algunas de las instalaciones o las presuntas deficiencias que presentan los inmuebles que las albergan ha llevado al PP a poner esta situación en manos de la Justicia.

En concreto, la formación popular está preparando una serie de denuncias que llevará a la Fiscalía de Menores para que «tome cartas en el asunto» ante el «caos» del Consell en esta materia. Así lo anunció ayer la vicesecretaria de Política Social del PP de la Comunitat, María José Catalá, tras mantener una reunión con los portavoces de los populares de Buñol (donde se reubicó provisionalmente el centro de recepción de Monteolivete), Paterna (donde el Ayuntamiento se ha opuesto a instalar otro centro) y Llíria (donde se suceden las protestas vecinales contra el futuro centro de recepción) para analizar el «desconcierto absoluto» que se ha instalado en la política de menores con «las continuas fugas, las reyertas, la improvisación, el hacinamiento y las advertencias tanto de la fiscalía como del Síndic de Greuges», según describió.

En esta línea, aseguró que ya se han remitido algunas denuncias y seguirán presentando documentación e informes ante la fiscalía por la situación «caótica» de los centros y porque «no se atiende la recomendación del Síndic de Greuges, ni de los técnicos ni de los profesionales y no se atiende la situación generada en los municipios, ni de los vecinos y sólo queda que actúe la Justicia para que ponga los puntos sobre las íes a una actuación irresponsable del Consell».

Populares y colectivos vecinales solicitan una reunión con Puig para que «tome las riendas» Compromís replica que las fugas se dan en todo el Estado y que cuenta con un protocolo para estos casos

En concreto, el PP ya ha presentado ante la fiscalía una denuncia por las carencias, las deficiencias y las situación de las instalaciones donde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas quiere ubicar el centro de menores de Llíria, según dijo, y ultima las denuncias del resto de localidades que acogen centros de menores y que han vivido «situaciones dramáticas e insostenibles». Además, el PP pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal la situación de los menores de 2 a 6 años que están bajo la tutela de la Generalitat.

Catalá insistió en que «para el president Ximo Puig y la vicepresidenta Mónica Oltra lo primero debe ser atender a los hijos de la Generalitat» pero, sin embargo, «lo primero para este Consell insensible e indolente no son los menores, y eso, hay que ponerlo en conocimiento de la Justicia». La portavoz adjunta denunció, asimismo, que un año después del cierre del centro de Monteolivete en Valencia «no hay planificación ni información, lo que se deriva en situaciones difíciles, como la acordada por el Ayuntamiento de Paterna» de oponerse al centro de acogida previsto para la localidad.

Catalá recordó que Monteolivete se cerró ante una situación «compleja» que propició el traslado de los menores por parte de la vicepresidenta, una actuación que se hizo «sin consenso y sin rigor». Un año después, denuncia que «la situación sigue siendo caótica sigue habiendo una falta de planificación absoluta de unos menores que están sometidos a un segundo nivel de desprotección y desamparo» por parte de la administración de Oltra.

Por todo ello, adelantó que el PP solicitará una reunión de los portavoces y las plataformas con el president Puig, para «poder transmitirle de primera mano lo que se esta viviendo en estos municipios gobernados por el PSOE». «Puig tiene que tomar las riendas», agregó, para recordar que se va a invitar a este encuentro a los alcaldes de las citadas localidades.

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Àlvaro, acusó a Catalá de hacer «un nefasto partidismo a costa de los menores de edad tutelados por la Generalitat». Para Àlvaro «el PP no está pudiendo soportar que la gestión de Mónica Oltra al frente de Inclusión esté mejorando la vida de las personas». Según lamentó, «no es aceptable que el PP quiera hacer política partidista a costa de estigmatizar a los menores tutelados en situaciones que, en todo caso, se dan en toda España. El propio Ministerio del Interior ha reconocido que el año pasado, 1.200 menores escaparon de centros de acogida de todo el estado». En esta línea, desde la conselleria recordaron que ahora existe un protocolo para alertar de menores que no aparecen en los centros, medida que el anterior Ejecutivo no tenía.