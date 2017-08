Educación restringe la consulta de los proyectos lingüísticos de los centros Manifestación organizada el 19 de mayo en Alicante por las asociaciones de padres contrarias al decreto plurilingüe. / EFE Padres denuncian la eliminación de la información de la página web y la conselleria replica que se debe a la suspensión del decreto JOAQUÍN BATISTA Valencia Domingo, 27 agosto 2017, 21:17

La Conselleria de Educación ha retirado de su página web los datos sobre los programas lingüísticos que se aplican en todos los centros valencianos, una información clave pues de los mismos se desprende qué lengua es la predominante en las clases y asignaturas.

La eliminación fue dada a conocer por diferentes plataformas contrarias al nuevo modelo lingüístico del Consell a través de un comunicado conjunto en el que también mostraron sus dudas sobre las intenciones de la administración, mientras que fuentes de la Conselleria de Vicent Marzà explicaron que responde a la suspensión cautelar del decreto de 2017. Es decir, fue una de las medidas que aplicó el departamento tras el mandamiento judicial y que el tribunal no ha considerado adecuadas o suficientes para cumplir el fallo.

En la pestaña desaparecida cualquier padre podía consultar desde un ordenador el nuevo nivel aplicado y en qué cursos se implantaba. A nivel general la norma decía que llegaría a la etapa de Infantil (de tres a cinco años), y en los cursos sucesivos se iría implementando progresivamente, año a año, si bien se han permitido numerosas excepciones, como sólo hacerlo en 1º de Infantil o aplicarlo ya hasta 6º de Primaria.

La información que ofrecía la conselleria no sólo se limitaba al nuevo nivel, el que de alguna manera queda suspendido cautelarmente, sino que también recogía los programas lingüísticos que se mantenían en los cursos o etapas no adaptados al nuevo decreto: el plurilingüe de enseñanza en valenciano (Ppev), el de enseñanza en castellano (Ppec) o ambos a la vez en líneas distintas. Además, son los planes a los que, según el TSJCV, se ha de volver.

La desaparición de esta última información es una de las críticas de los colectivos, que confían en que no responda a una estrategia para reducir quejas o peticiones para adscribir alumnos a determinada opción, pues se dificulta saber si un centro disponía de doble línea. En el comunicado dicen no conocer el por qué de la medida, aunque alertan de que estarán «expectantes». «No tiene sentido que quiten toda la información, podían haber dejado la del modelo que se debe mantener hasta que haya sentencia firme, para lo que pueden pasar varios años», según fuentes de la plataforma No al Decretazo, Sí a la Elección.

En aplicación del último mandato judicial, la conselleria debe volver a la normativa heredada del PP hasta que finalice el proceso judicial. No sólo se aplican los programas previos, sino que los colegios que tenían doble modalidad lingüística la mantienen, y por tanto, en Infantil -o en los cursos que inicialmente se adaptaron- pueden coexistir grupos formándose en castellano y otros en valenciano. El decreto de 2017 establecía un único nivel para todo el alumnado, y como la admisión se hizo con esta previsión, en septiembre podrían producirse ajustes o solicitudes de padres para estar en uno u otro programa, siempre en función de las instrucciones que remita la conselleria.

Información, en los centros

La eliminación de la información, que se incluía en la Guía de Centros Docentes, también limita las consultas para las matrículas excepcionales de septiembre, las de última hora. Al fin y al cabo, los padres podían acceder a esta información de manera rápida en la web, y ahora, la única alternativa pasa por acercarse o contactar con los centros del municipio o el área de influencia, pues como recordaron desde la conselleria la información está disponible en cada escuela.

Además de la citada plataforma, el comunicado está firmado por las Ampas de Torrevieja, las de la Vega Baja, la asociación por la Defensa del Castellano, Igualdad Lingüística de Calpe y Crevillent por la Libertad Lingüística. También reiteran la necesidad de que se abra un proceso de matriculación extraordinaria al considerar que ahora habrá más opciones para elegir la lengua vehicular (castellano o valenciano) que con el decreto frenado.