Educación reducirá al mínimo el horario de la asignatura de Religión en la ESO Profesora de un centro católico durante una clase. / césar manso La materia pasará a tener una hora en todos los cursos mientras se aumentan las sesiones para refuerzos y exposición al inglés J. BATISTA VALENCIA. Sábado, 23 diciembre 2017, 01:00

La asignatura de Religión perderá peso en la ESO a partir del curso que viene por los cambios que prevé introducir la Conselleria de Educación en la organización horaria de la última etapa de la enseñanza obligatoria. De hecho, se reducirá al mínimo legal, pues dispondrá de una hora a la semana (exactamente 55 minutos) en los cuatro cursos. Hasta este ejercicio ya era así en 3º y 4º, por lo que el cambio se centra en 1º y 2º, donde actualmente dispone de dos sesiones semanales. Lo mismo sucederá con su alternativa, Valores Éticos.

No será la única variación que se desprende de la nueva normativa, aunque seguro que traerá polémica, pues el resto de modificaciones o bien recogen reivindicaciones de colectivos docentes cuyas materias quedaron arrinconadas en la normativa anterior, impulsada por el PP para adaptarse a la Lomce, o bien tienen buena 'venta', pues sirven para aumentar la exposición a lenguas extranjeras, reforzar áreas básicas o facilitar la innovación. El borrador de decreto que recoge los cambios se presentará a los sindicatos tras las vacaciones navideñas.

En Bachillerato, en cambio, la Religión pasará a disponer en 1º de tres horas en lugar de dos. Cabe recordar que en 2º no había sesiones de la materia. Eso sí, no es equiparable la ganancia con la pérdida. La ESO es obligatoria y esta etapa no, sin olvidar que muchos alumnos no llegan a Bachillerato al elegir FP tras 4º, una opción cada vez más atractiva.

Tal y como informó Europa Press, el hueco que deja la Religión en 1º y 2º sirve para aumentar la exposición a la lengua extranjera, que pasa de tres a cuatro horas, si bien es obligatorio dedicar una a Competencia Oral, tal y como sucede en Primaria. Además, se convertirá en asignatura propiamente dicha en 3º y 4º, pero será optativa (dos y tres horas respectivamente). Esto implica que será el centro el que decida si la ofrece en función de la demanda prevista o las posibilidades de impartirla (dotación de plantilla, por ejemplo), entre otros requisitos. No sucederá lo mismo en el caso de la Religión, que es de oferta obligada y elección voluntaria.

Otras novedades se refieren a la creación de nuevas materias optativas para la ESO. Taller de Refuerzo o de Profundización permitirá ofrecer más horas en las materias básicas (Castellano, Valenciano y Matemáticas) en el caso de la primera, mientras que la segunda será más abierta y se dirige a estudiantes con mayores inquietudes y rendimiento. Según Europa Press, tendrán cabida contenidos vinculados a la astronomía, la poesía o el periodismo, por poner algunos ejemplos. Todo dependerá de los centros, y tendrán entre dos y tres horas en función del curso. Además se crea Proyectos Interdisciplinares, una forma de abordar temas de diferentes asignaturas a la vez a través de trabajos específicos transversales.

La conselleria da la oportunidad a los centros de ofrecer asignaturas adicionales a las que se seleccionen para la jornada ordinaria, aunque para ello será necesario una ampliación horaria sin que suponga coste adicional para las arcas públicas.

En Bachillerato, como ya se anunció, Historia de la Filosofía será obligatoria en 2º con tres horas en todas las modalidades excepto en la vía artística. Además se ofertará por primera vez como optativa de libre configuración autonómica de dos horas Educación Físicodeportiva y Salud para todos los itinerarios.

Este curso ya entró en vigor la nueva organización de Primaria con una filosofía parecida: crear espacios para reforzar áreas y dar autonomía a los centros para, dentro de unos mínimos, fijar la carga de las asignaturas. Esto abrió la puerta a reducir la Religión, a decisión del colegio, lo que ha derivado en un recurso judicial del sindicato Apprece. En la ESO, en cambio, el horario es cerrado (una hora sin opción de variación). Sólo sería posible (y enrevesado) aumentar su peso a través de Proyectos Interdisciplinares o Taller de Profundización.