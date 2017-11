Educación plantea que los niños sólo repitan curso de forma excepcional El secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, en una imagen de archivo. / jesús signes El secretario autonómico propone que los alumnos con dificultades en algunas materias pasen de nivel pero con medidas de refuerzo EP/D. G. VALENCIA. Sábado, 25 noviembre 2017, 00:26

En su intento de cambiar el actual modelo educativo, la Conselleria de Educación sigue planteando modificaciones al sistema que se ha venido aplicando durante los últimos años. Después del conflicto generado por su proyecto plurilingüe, que tuvo que ser paralizado por los tribunales y que ha requerido una modificación, ahora insiste en su planteamiento de reducir a la mínima expresión la cantidad de alumnos que, por malas notas, repiten curso.

En concreto, el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, explicó ayer que la repetición de curso durante la escolarización obligatoria «no está sirviendo» tal y como está configurada y «no siempre es la mejor opción», por lo que volvió a insistir en la propuesta de que, en lugar de repetir curso, el alumno con dificultades en determinadas materias pase al siguiente nivel «con medidas específicas de refuerzo en esas materias». Esta misma propuesta ya la planteó antes del verano en la Comisión de Educación del Congreso, aunque no como responsable autonómico, sino en calidad de experto (además de catedrático de Matemáticas ha sido, en etapas anteriores, director de la Alta Inspección en Valencia y director general de FP del Ministerio de Educación).

Esta vez, ya como responsable político de la Comunitat, y durante su comparecencia de ayer en Les Corts para explicar las medidas de la conselleria para reducir las tasas de fracaso escolar, Soler explicó que no habla de que se prohíba la repetición, sino de que sea «una medida realmente excepcional» como ocurre en otros muchos países (por ejemplo, por estar un alumno hospitalizado), ya que en otros casos «hay alumnos que están peor después de la repetición». «A quien no le gusta el café, dos tazas le provocan un cólico, no la solución al problema que tenía», remarcó.

Se refirió, por ejemplo, a un alumno de primero de ESO que repite curso pero, al terminar ese segundo año en el mismo nivel, sigue sin haber adquirido las competencias. En ese punto ya no puede volver a repetir curso y Soler se preguntó qué se hace ahí y «para qué sirve la repetición», para contestarse a sí mismo que «como herramienta de los profesores para que nadie se lo tome a broma; pero como el segundo año sabe que no puede volver a repetir, pues fiesta».

Frente a ello, defiende que el alumno con dificultades en determinadas materias pase de curso pero con medidas específicas de refuerzo en esas materias, con actividades complementarias en lo que se considere», ofreciendo un refuerzo en toda la escolaridad obligatoria. Sobre ello, indicó que en el plan de transición de Primaria a Secundaria pueden constar esas dificultades y determinar, por ejemplo, que el alumno en cuestión en lugar de elegir una optativa «haga un taller de refuerzo» en lengua, matemáticas o cualquier materia que le permita «ir poco a poco mejorando lo que arrastra». Según indicó, se puede optar por que permanezca un año más en un curso, pero «que sea la excepción, no la norma». A su juicio, ya que los alumnos deben estar escolarizados hasta los 16 años la sociedad «tiene la obligación de buscar los mecanismos para que al final sepan lo máximo posible».

Esta es una de las cuestiones que, según expuso, deberían abordarse en un futuro pacto educativo, ya que es consciente que este tipo de cuestiones dependen de la normativa estatal y no se pueden modificar a nivel autonómico. Aún así, desde la conselleria ya instaron el pasado año a los colegios a tratar de reducir el número de repetidores en los centros educativos.