Educación elude comprometerse con la mejora salarial de los asociados Profesores asociados durante la concentración organizada ayer en la Conselleria de Educación. / damián torres La conselleria alega que la cuestión no estaba en el orden del día de la reunión de ayer y pospone la negociación al mes de mayo J. BATISTA VALENCIA. Martes, 10 abril 2018, 23:51

Representantes de las universidades públicas, de los sindicatos y de la Conselleria de Educación se reunieron ayer durante más de tres horas para avanzar en la negociación del convenio colectivo del personal laboral, entre el que se incluye el profesorado asociado.

Sin embargo del encuentro no salió ninguna propuesta ni mensaje por parte de la administración en relación a su situación laboral, más allá de convocar una nueva mesa en mayo para abordar los planteamientos específicos que trasladen tanto las instituciones académicas como los representantes sindicales. Y eso que docentes de la Universitat, en huelga desde el 29 de enero, de la Politècnica, que la iniciarán el lunes, y de la Jaume I, donde ya se ha creado una plataforma reivindicativa, se concentraron ayer a las puertas de la conselleria para presionar a la administración.

También hubo representantes de los trabajadores que en la propia mesa negociadora insistieron en que había que trasladar alguna respuesta para no alargar más el conflicto. De hecho, desde la sección sindical de CC. OO. en la Universitat, donde la presión es muy elevada por la duración de la huelga, tildaron el encuentro de «decepcionante».

El Stepv pide la dimisión de Josefina Bueno porque no se permitió la entrada a tres sindicalistas

La Comunitat es la única autonomía que no tiene convenio para el personal laboral universitario. Lógicamente abarca otras figuras profesionales -todas aquellas no funcionarias-, aunque es cierto que se habían generado expectativas sobre la situación concreta de los asociados por el alcance mediático de la huelga, el impacto entre el alumnado, las declaraciones de Marzà en contra de la precarización laboral del colectivo y las promesas de la Universitat de reclamar a la administración mejoras salariales pagadas en parte con fondos propios.

Es más. Durante la concentración trascendió que las universidades públicas en su conjunto habían pactado una propuesta salarial a trasladar a la conselleria que se vería con buenos ojos, lo que abriría la puerta a una posible suspensión del paro. Pero nada se comentó en la mesa según explicaron fuentes presenciales. Consistía en que los asociados de los centros valencianos ganarían un 3% más que el salario actual de los de Alicante (los que mayores nóminas cobran en la Comunitat), además de los trienios. La propuesta de la mayoría sindical -conocida desde hace meses- pasa por equipararlos progresivamente con los profesores titulares de escuela universitaria a tiempo parcial.

La conselleria explicó que el objetivo es tener pactado el convenio colectivo antes de verano. Casi toda la reunión de ayer, cuya fecha se conoció a mediados de marzo, versó sobre mejoras no retributivas. Educación añadió que en el orden del día no había ningún punto para tratar aspectos específicos de alguna de las figuras laborales, de ahí que no se hablara de los asociados. También adelantó que la próxima reunión de la mesa prevista para mayo sí incluirá un punto sobre cuestiones retributivas de los diferentes colectivos. También dijo, vía comunicado, que su intención es reducir «las diferencias en las condiciones laborales» de estos «entre las cinco universidades públicas».

Por otro lado, el Stepv exigió la dimisión de la directora general de Universidades, Josefina Bueno, porque no se permitió la entrada a tres representantes del sindicato habituales en sesiones anteriores de la mesa al no figurar en los listados de acceso, por lo que el único sindicalista que accedió abandonó la reunión. La organización lamentó no poder defender las reivindicaciones de los asociados, «tema central de la negociación en la conselleria».