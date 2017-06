Educación también debe dinero a los concertados desde principios del año El sindicato mayoritario alerta de que hay centros con «graves dificultades» para abonar las nóminas y la conselleria culpa al Gobierno del retraso J. BATISTA Sábado, 10 junio 2017, 20:42

Los impagos de la Conselleria de Educación también alcanzan a los colegios concertados, que acumulan un retraso de cinco meses en el cobro de los gastos de funcionamiento. Se trata de las cuantías que deben percibir los centros con una periodicidad mensual para cubrir costes corrientes como la electricidad, el agua o el material fungible, además de para pagar los salarios del personal de administración y servicios (PAS). Estos trabajadores, a diferencia de los docentes, no se benefician del llamado pago delegado, es decir, el abono directo de las nóminas por parte de la administración autonómica.

Hay que recordar que la pasada semana ya hubo quejas de la escuela pública y del sector de restauración colectiva por el mismo motivo, hasta el punto de que algunas empresas pequeñas advirtieron a sus centros de que si seguía la situación de impagos no podrían continuar con el servicio de comedor.

En cuanto a la red concertada, ya hay escuelas al filo de la navaja, según se desprende de los escritos presentados esta semana por la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza de la Comunitat (Fsie cv) ante el conseller, el secretario autonómico y el director general de Centros. En los documentos se alerta de que el impago se traslada «directa y fundamentalmente» sobre los profesionales citados, «perjudicando el derecho básico a recibir su salario ya que muchos de los centros atraviesan graves dificultades para hacer efectivo el pago de las retribuciones».

Fsie también apunta a que antes del 1 de julio los colegios han de afrontar la paga extraordinaria, «por lo que la situación podría agravarse más aún», en el sentido de que las obligaciones económicas de los centros son mayores durante este periodo. Es más, fuentes del sector alertaron ayer de que hay escuelas que ya adeudan una nómina a sus trabajadores o que les han advertido de que si no llegan las transferencias de la conselleria no podrán afrontar la paga extraordinaria.

Según añadieron desde Fsie, los centros específicos de Educación Especial concertados suelen sufrir mayores tensiones de tesorería en caso de impago porque cuentan con más profesionales que cobran de las partidas de funcionamiento, como pueden ser los logopedas, fisioterapeutas, psicólogos y educadores.

Ante la problemática, el sindicato reclama a Educación «que se acuerde lo necesario para hacer efectiva a la mayor brevedad la partida de 'Otros Gastos' -el módulo del concierto referido al dinero para el funcionamiento- posibilitando el derecho del PAS y el personal complementario a recibir, completa y puntualmente, sus retribuciones».

Además de las nóminas, como consecuencia del retraso las titularidades de los centros se ven abocadas a recurrir a ahorros e incluso a pólizas de crédito para poder cubrir el impago, que también afecta a las cuantías referidas al comedor escolar. Hay que recordar que durante la crisis las deudas de la administración llegaron a prolongarse durante casi un año, lo que provocó advertencias de cierres temporales e incluso de desahucios por no poder afrontar alquileres de locales.

Fuentes de la conselleria explicaron que ya se han iniciado los pagos y lamentaron «profundamente» los retrasos que afectan a la escuela pública, a la concertada y a sus servicios complementarios, si bien recordaron que son responsabilidad «única y absoluta» del Gobierno. Argumentaron que se trata de abonos «prioritarios» y que se estaba a la espera de las cuantías que debía aportar el Ministerio de Hacienda, «que ha comenzado a transferir los fondos que corresponden a los valencianos con mucho retraso respecto a las fechas pactadas». Además, pidieron al Gobierno central que «acabe con la hipocresía y cinismo con que trata a los valencianos, porque no sólo no reconoce que estamos infrafinanciados sino que no realiza los pagos cuando toca».

Reinicio de los pagos