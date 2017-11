Educación concreta las 3.000 plazas de las oposiciones que llegarán el próximo verano

valencia. La Conselleria de Educación presentó ayer a los sindicatos de la mesa sectorial la oferta de empleo público docente que se ejecutará el próximo verano, que contempla 3.000 puestos de maestros. La distribución por especialidades es la siguiente: 975 corresponden a Educación Primaria, 975 a Infantil, 500 a Audición y Lenguaje, 400 a especialistas de Inglés, 180 a Educación Física, 150 a Música y 120 a Pedagogía Terapéutica. El decreto que la regula contempla la reserva de un cupo del 7% de las vacantes de ingreso para personas con un grado de diversidad funcional igual o superior al 33%, siempre que superen las pruebas selectivas. Dicha reserva se realizará de manera que al menos el 2% sean para personas que acrediten discapacidad intelectual.

La convocatoria forma parte de la oferta de empleo público docente que alcanzará las 13.000 plazas hasta 2021, dentro del plan de choque para reducir la interinidad al 8%. Desde la Federación de Enseñanza de CC. OO. PV hicieron una valoración positiva de la medida, al recordar que la temporalidad, que ahora se sitúa en el 29% de la plantilla, no ayuda a la calidad educativa. Además, pidieron que en los procesos selectivos se dé el mayor peso posible que permite la regulación actual a la experiencia de los candidatos.

Desde el sindicato mayoritario, el Stepv, vincularon la oferta a la creación de un plan de estabilidad para el profesorado interino como una vía para evitar que pierdan su puesto de trabajo si no pueden presentarse a las oposiciones o no las superan. La organización anunció que impulsará movilizaciones si no se articula esta alternativa.