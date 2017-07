La Conselleria de Educación comienza a modificar medidas tras el varapalo del TSJCV El conseller Vicent Marzà, durante su última comparecencia en la comisión de Educación de Les Corts. / LP La conselleria elimina la prioridad del profesorado de centros en valenciano a la hora de acceder a un plan de formación JOAQUÍN BATISTA Valencia Viernes, 30 junio 2017, 18:35

La suspensión del decreto que establece el nuevo modelo lingüístico ya ha tenido su primer efecto: se ha eliminado la prioridad de los profesores de centros con niveles máximos de valenciano (Avanzados) a la hora de conseguir una estancia en el extranjero para perfeccionar el inglés. Del resto de cambios lo único que se conoce son las declaraciones públicas de Vicent Marzà: de momento no varía nada a la espera de que la Abogacía de la Generalitat emita un informe sobre el alcance de la decisión del TSJCV. Atendiendo a la literalidad del auto la suspensión se refiere a todo el decreto, es decir, no se centra en determinados artículos sino que lo deja sin efecto de manera global.

La convocatoria del citado programa formativo se publicó el mismo día en que se firmó la primera suspensión, provocada por un recurso de la Diputación de Alicante, lo que no ha evitado que la conselleria haya apurado al máximo antes de recular, pues no introdujo los cambios hasta que el lunes tuvo la confirmación de que su recurso contra la suspensión había sido desestimado. Al día siguiente, el martes, se publicó una resolución mediante la cual se cambiaban los criterios de prioridad, y el miércoles se dio a conocer la lista provisional de admitidos con los nuevos criterios.

Que en este caso el departamento autonómico no haya esperado al informe de la Abogacía se puede explicar en que cualquier aspirante, de haberse mantenido la previsión inicial, podría haber recurrido el listado. Por no hablar de que el PP advirtió hace semanas de que la iniciativa podría contravenir la suspensión, cuyo efecto empezó el mismo día en que se dictó: el 23 de mayo.

La convocatoria incluye 600 plazas en Reino Unido e Irlanda, a las que se han presentado 3.800 profesores de centros públicos, según informó el secretario autonómico Miguel Soler. Se trata de cursos de formación estivales de cuatro semanas enfocados especialmente a las metodologías de enseñanza, y todos los gastos corren a cargo de Educación.

El programa se basa en estancias en el extranjero para perfeccionar el inglés

Las plazas ofertadas se dividen por etapas y en función de si el docente es especialista de inglés o si asume una asignatura no lingüística a impartir en la lengua extranjera. Para las 150 de Secundaria no hay variación, pues el decreto de plurilingüismo no afecta de momento a la etapa, y por tanto, los criterios iniciales nada tenían que ver con el mismo. En cambio, para las de Infantil y Primaria se daba prioridad en la adjudicación al personal con destino definitivo de los centros con nivel Avanzado (valenciano como lengua vehicular), seguido del que está en colegios con modalidades Intermedias y, después, del que trabaja en escuelas Básicas (castellano como lengua principal).

El siguiente colectivo en baremarse iba a ser el de profesores en expectativa de destino y el tercero el de interinos, en ambos casos independientemente del proyecto lingüístico aplicado. Si era necesario, pasaría a utilizarse un segundo criterio, referido al título de idiomas acreditado por el aspirante, empezando por los que no tenían el B2. Con el cambio del martes la prioridad se limita a la situación (destino definitivo, en expectativa o interinos) y a la certificación aportada.

Refuerzo de docentes

Otras cuestiones que deja en el aire la suspensión cautelar, a la espera del informe de la Abogacía y las instrucciones que elabore la conselleria, tienen una afección más directa entre las familias o los alumnos, como puede ser qué modelo lingüístico se aplica, qué sucede con la doble línea o si hay cambios en los refuerzos de profesores para aplicar el decreto aprobados el pasado día 2 a través de los planes de mejora.

Por otro lado, la confederación de Apas Covapa y la plataforma 'No al Decretazo Sí a la Elección' han impulsado sendas campañas para que las familias presenten escritos en los centros en los que se les pide que expliciten qué modelo lingüístico se aplicará en septiembre, advirtiendo además de que en caso de no recurrir al de 2012, el anterior al suspendido, se puede incurrir en desacato. Desde la segunda organización señalaron que algunos colegios han señalado que elevarán los escritos a la conselleria. También se han presentado documentos en los que los padres piden que en caso de volver a la doble línea sus hijos sean matriculados en la de castellano.