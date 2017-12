Educación adeuda salarios de profesores de la concertada desde hace tres cursos

Reclaman cambios en la nueva normativa de pagos

La conselleria publicará en las próximas semanas la nueva normativa que regula los pagos que llegan a los concertados, tanto los relacionados con los gastos de funcionamiento como los que tienen que ver con las nóminas. Y hay aspectos que no acaban de convencer a los centros, como que deban adelantar las indemnizaciones por despidos de trabajadores derivados de los recortes de aulas tras la supresión del concierto por parte de Educación, situación que provoca serios problemas a los más modestos. De no hacerlo, corren el riesgo de que el trabajador judicialice su cese, que pasaría a ser improcedente, lo que llevaría a la conselleria a no asumir el reintegro de la cuantía al centro.

El procedimiento se consolidará con la nueva normativa si no se atienden las sugerencias de los representantes de los colegios. Desde la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval) han planteado en sus alegaciones que se establezca un sistema distinto, de manera que se asuma directamente la indemnización desde la administración siempre que el colegio acredite que no puede hacerse cargo por cuestiones económicas, opción que permite la normativa básica laboral.

Tampoco coinciden en que se mantengan recortes como que los sustitutos que trabajen varios meses del curso no cobren las nóminas de verano de la conselleria.