Donación solidaria al IVO Andrea Domingo (a la derecha) con el cheque simbólico del IVO tras la carrera. / lp Una paciente oncológica recauda más de 14.000 euros para el centro sanitario D. GUINDO Martes, 24 abril 2018, 00:04

valencia. «Actitud y confianza». Estas son palabras clave para Andrea Domingo, una vecina de Albalat de la Ribera que tuvo que hacer frente a un cáncer de mama y que, después de su paso por el Instituto Valenciano de Oncología (IVO), decidió hacer lo posible para seguir impulsando las investigaciones con las que reducir a la mínima expresión la incidencia de esta enfermedad.

A raíz de aquella experiencia, según relata, pensó: «tengo que hacer algo para transmitir a la gente que se puede salir». Así, añade, «se me vino a la mente una explosión de ideas, por lo que me presenté en bancos, negocios, mandé emails..., todo para pedir colaboración». La idea de Andrea era la de recaudar fondos para incrementar la investigación médica en este campo, y lo tuvo que hacer creando la asociación Mou-te per elles. Toda esta campaña se materializó en un sinfín de donaciones, especialmente de negocios de la localidad, y en la organización de una carrera benéfica el mes pasado en su municipio natal. Con todo ello, Andrea consiguió reunir más de 14.000 euros que fueron a parar íntegramente al IVO. Con esta cantidad, según destaca, será posible financiar la formación en Nueva York de una doctora del centro sanitario y adquirir un dispositivo tecnológico para hacer cirugías más precisas de cáncer de mama.

Andrea, pese a pasar por el trance de recibir quimioterapia, cree que esta vivencia ha sido positiva. «Cuando me dieron la noticia pasé los primeros días con total tranquilidad. No me afectó, ni para bien ni para mal. Pensé, muy bien, ¿y ahora qué hacemos? El proceso fue muy tranquilo». Esta vecina también resalta el buen trato recibido en el IVO. «Ha sido una experiencia fantástica, no tengo queja alguna. Quería hacer algo sobre todo por cómo me han tratado a mí», resume.

La residente también recuerda que «hasta el día de hoy hemos conseguido que ocho de cada diez mujeres diagnosticadas con cáncer de mama lo superen -hace 20 años eran dos de cada diez-, y , con la ayuda de todos, serán diez de cada diez», augura, para poner el acento en el diagnóstico precoz.

Además, apunta que la idea de recaudar fondos le vino después de que una amiga falleciera por una hipertensión pulmonar, y que, junto con otra amiga, organizaran carreras para obtener financiación para combatir este mal.