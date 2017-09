Docentes interinos califican el inicio de curso de «caótico» EP Jueves, 21 septiembre 2017, 01:07

valencia. La Coordinadora de Professorat Interí (CPI) calificó ayer de «caótico» el inicio del curso para los docentes que ocupan plazas temporalmente, ya que, «un año más, este colectivo ha tenido problemas relacionados con las adjudicaciones, la entrega de documentación, la sobrecarga de trabajo y la equiparación de derechos». La entidad afirmó en un comunicado que las asignaciones de inicio de curso estuvieron «marcadas por errores en las adjudicaciones de los docentes de conservatorios que tuvieron que repetirse y también por la adjudicación de plazas inexistentes que han provocado agravios importantes en las personas afectadas».

Añadieron que «el disparate es todavía mayor con las adjudicaciones de difícil cobertura, que se tendrían que publicar por especialidad (y no por plaza) y hacerlo de manera transparente, puesto que no se publica el resultado del proceso». En cuanto a política educativa, pidieron que la conselleria «no vuelva al discurso del gobierno anterior publicitando una reducción de ratios irreal, unas mejoras laborales que los trabajadores no ven, un plan de estabilidad que posiblemente llevará al paro miles de interinos y un plan de formación que no llega a todos».