Una discreta huelga de estudiantes suspende apenas el 10% de las clases de Blasco Ibáñez La convocatoria no ha tenido seguimiento en la Politécnica pese a que el motivo es compartido JOAQUÍN BATISTA Valencia Jueves, 26 abril 2018, 13:42

La huelga estudiantil convocada por varias organizaciones estudiantiles arraigadas en la Universitat de València está teniendo un seguimiento discreto y desigual en los campus según los datos oficiales facilitados esta mañana, pese a que los convocantes hablan de éxito y de aulas vacías en las redes sociales. Fuentes de la institución han señalado que en el campus de Burjassot no se han suspendido clases, lo que implica que no ha habido seguimiento del paro, mientras que en Tarongers no se ha impartido un 5% del total previsto y en Blasco Ibáñez un 10%. Por lo tanto se han mantenido entre el 90% y el 100% de las sesiones previstas.

La convocatoria no ha tenido seguimiento en la Politécnica pese a que el motivo es compartido. Con esta acción el estudiantado ha querido solidarizarse con el profesorado asociado, que protagoniza una huelga indefinida desde el 29 de enero en la Universitat y desde este mismo mes en la Politécnica. Reivindican mejoras en sus condiciones laborales, de manera que se equiparen a las de otras figuras docentes que asumen funciones similares.

A las doce de la mañana ha partido desde la Facultad de Geografía e Historia una manifestación encabezada por representantes del profesorado asociado que ha congregado a unas 200 personas, sobre todo alumnos. La cifra es discreta en comparación con convocatorias anteriores de perfil similar. Se han coreado consignas en favor de mejoras laborales y llamando a la lucha estudiantil. La comitiva se ha parado junto al Rectorado de la Universitat, que estaba cerrado por seguridad, donde se ha hecho un llamamiento a la negociación de las condiciones de los docentes, pidiendo a la rectora que saliera.

La jornada discurre con normalidad y sin incidentes. Se han organizado piquetes informativos en los accesos de algunas facultades aunque no se han violentado las clases que se estaban impartiendo, según fuentes universitarias. El parking público de Tarongers permanece cerrado, algo habitual en jornadas de huelga para evitar un punto de posible conflicto con los conductores de la avenida, como ha sucedido en años anteriores.

Se da la circunstancia de que hoy coinciden hasta cuatro jornadas de huelga distintas. Tres tienen que ver con el profesorado asociado (dos convocadas por representantes docentes y una por parte del estudiantado) y la cuarta con el profesorado interino no universitario, que reclama un procedimiento de estabilidad para no perder su puesto de cara a las masivas oposiciones que arrancan a finales de junio. En este caso aún no se conocen cifras de seguimiento, aunque en días anteriores (la huelga es de tres jornadas) osciló entre el 3% que trasladó la conselleria y el 30% que esgrimió el Stepv, el sindicato mayoritario.