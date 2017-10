La dirección del Clínico se ve obligada a reunir a la junta de personal por la aluminosis El encuentro llega tras conocerse que las catas en el centro sanitario han descubierto la necesidad de obras de refuerzo en varios puntos L. GARCÉS VALENCIA. Viernes, 6 octubre 2017, 00:38

La dirección del Hospital Clínico de valencia se ha visto obligada a convocar una reunión de la junta de personal con la finalidad de explicar a los representantes de los trabajadores la situación del centro sanitario tras la detección de aluminosis en dos viguetas de una sala y la posterior realización de catas para conocer el estado del edificio en la parte más antigua del complejo hospitalario de la avenida Blasco Ibáñez.

Tanto los sindicatos como el propio hospital confirmaron que el encuentro tendrá lugar hoy. Esta llamada llega después de que los representantes de los trabajadores, como informó LAS PROVINCIAS, dieran a conocer su malestar por la falta de información, así como la ausencia de respuesta a la solicitud, por parte de UGT, de constitución de una comisión específica para el seguimiento de las actuaciones que se están llevando a cabo.

La detección de aluminosis en unas viguetas el pasado julio, llevó a reparar la zona afectada y hacercatas en todo el edificio. Ahora, el hospital ya dispone de los primeros resultados. Y el diagnóstico apunta en la dirección de que serán necesarios trabajos de refuerzo en algunos puntos.

A principios de semana aseguró el Clínico que no se precisan intervenciones inmediatas, sino que las reparaciones se acometerán «poco a poco». Además, garantizaron que no comportarán el cierre de salas, ni afectarán a la actividad habitual de los servicios hospitalarios.

Los trabajos no han finalizado y el hospital señaló que no se tiene una valoración definitiva de la situación en la que se encuentra el complejo hospitalario. Tampoco señalaron la fecha para la finalización. Ayer, además de confirmar la reunión, apuntaron que cuando exista un «informe definitivo se comunicará con total trasparencia a la junta de personal». UGT denunció que «falta información de lo que pasa; de cómo se están haciendo las catas y si se ha encontrado algo más». El CSIF exigió «información detallada de las catas». CC.OO refirió la falta de comunicación y recalcó que «si se han realizado las catas CC.OO, como sindicato, y la junta de personal no conocen lo que se ha hecho».