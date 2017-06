Uno de cada diez mayores padece malos tratos Casi 400 personas de más de 65 años sufre agresiones cada año por parte de los hijos, parejas o cuidadores sin escrúpulos J. A. MARRAHÍ Domingo, 11 junio 2017, 20:57

Angélica no tuvo reparos en arrastrar del pelo a la enferma de Alzheimer que cuidaba en Valencia. Ocurrió en mayo y la señora Teresa, de 69 años, acabó tumbada boca abajo, con la barbilla contra el suelo y temblando de miedo. Marcelo, de 84 años, declaró el lunes contra su propio hijo, en el banquillo de los acusados. No quería ni verle y por eso habló al juez tras una mampara que los separaba. «Mi hijo me acuchilló por decirle que se calentara la comida», confesó en la sala. Adolfo, con antecedentes penales y problemas con el alcohol, ya había mortificado a sus padres con amenazas e insultos. Fue condenado a cinco años de prisión.

Los maltratos a personas de edad avanzada son una realidad «cotidiana y a la orden del día», como lamenta José Pelegrí, el Defensor del Mayor de Valencia. Las estadísticas de la Conselleria de Sanidad le dan la razón. Su Sistema de Información de Violencia (SIVIO) mide los casos que llegan a hospitales y centros de salud susceptibles de responder a violencia de género o doméstica. Casi 400 personas de más de 65 años fueron atendidas durante el año pasado por lesiones de este tipo. Y en lo que va de año se han registrado unas 70 agresiones.

A juzgar por los casos que llegan cada día al Defensor del Mayor, Pelegrí estima que uno de cada diez mayores de la Comunitat padece o ha padecido la lacra del maltrato físico, «ya sea con golpes, empujones y palizas o por un abandono grave». Y detrás hay «hijos, parejas o cuidadores sin escrúpulos».

Hace ya una década, los datos del extinto Teléfono de Atención al Mayor autonómico dibujaban un claro perfil de los agresores: maridos o hijos con adicción a las drogas. La víctima, una mujer de 75 años o más. Pelegrí cree que las cosas no han cambiado demasiado, pero añade también a «algunos cuidadores externos a la familia». Y afina más al alertar de un motivo creciente en las palizas de la tercera edad: «Consumo de alcohol en hijos adultos que se quedan en casa de sus padres por falta de empleo, separaciones y desahucios», algo que incide «tanto en agresiones directas como en insultos o saqueo de sus ahorros».

Y hay casos que han acabado en crimen. En pocos días será juzgado un hombre que en noviembre de 2017 mató a golpes a su padre de 70 años en Gilet. «Tengo los nudillos reventados», confesó después el presunto homicida a un amigo tras el homicidio. Una discusión por dinero fue el detonante. Tras el crimen el sospechoso se marchó a un prostíbulo.

La estadística criminal en la Comunitat es sobrecogedora. Desde el comienzo del nuevo siglo, una treintena de mayores han muerto asesinados a manos de sus hijos. El último caso es el de Sandra M. J., una mujer de 34 años que a finales de febrero mató a su padre de varias cuchilladas en Godella.

En los ocho años que Pelegrí lleva como Defensor del Mayor contabiliza 127 agresiones físicas en la ciudad de Valencia. Y también ha medido el problema de la desatención, ancianos «dejados a su suerte por hijos, sobrinos o nietos a pesar de no poder valerse por si mismos». Según sus cálculos, esta situación afecta a un 5% de la población de más de 70 años.

Como detonantes de las agresiones sitúa los «enfrentamientos entre matrimonios mayores que hace que alguno de los hijos tome partido por uno, las drogas el alcohol y los problemas psíquicos, las disputas de dinero y las herencias». Y últimamente «también asistimos a incomprensión e impaciencia de familiares ante los deterioros mental de la vejez, situaciones que acaban con golpes, insultos y desprecios». El consabido «papá, no entiendes nada» o «mamá, pareces tonta» o «cuántas veces te tengo que decir...».

Según la asociación valenciana Amics de la Gent Major, «la soledad, la enfermedad o la combinación de ambas situaciones hace a los mayores muy vulnerables ante maltratos o delitos». Según datos del INE, en la Comunitat hay 220.000 personas de más de 65 años que viven solas en sus casas.

Violada con 80 años

Hace poco más de una semana, la Policía Nacional arrestó a un hombre de 50 años que violó a una octogenaria con demencia senil en Valencia. Irrumpió en la vivienda de la víctima aprovechando su enfermedad degenerativa. El sistema de cámaras de vídeo instalado por el hijo para vigilar a su madre captó el horror y alertó a la Policía Nacional. Fue una prueba contundente y el sospechoso ya está en prisión.

Cruz Roja ha realizado una encuesta a mayores alicantinos usuarios de sus servicios. Un 55% de los consultados afirma haber sufrido en algún momento de su vejez maltrato, abuso, timo o estafa. Ante esta realidad, la institución, la Guardia Civil y la Policía Nacional han puesto en marcha un programa con charlas y asistencia psicológica a las víctimas.

El presidente de Cruz Roja en la Comunitat Valenciana, Javier Gimeno, considera las cifras «preocupantes». Las incidencias detectadas «van desde dificultad para darse de baja de un servicio, maltrato personal o físico o incluso abuso por parte de cuidadores o personas de su entorno».

Pelegrí bautiza el problema como el 'rapto' del mayor. Saqueos «lentos y continuos» de sus ahorros. «Suele suceder con algunos cuidadores, pero también con vecinos». Un residente en la finca de un anciano cuya familia se había desentendido de él se creyó con derecho para apropiarse de 120.000 euros de su cuenta por cuidarlo.

Los mayores también están el punto de mira de todo un ejército de estafadores o 'sacadineros', tanto con llamadas a la puerta como por teléfono o en las excursiones comerciales. Un juzgado de Catarroja dio la razón a un anciano que dejó de pagar un 'producto milagro' adquirido en una excursión y quiso devolverlo en el plazo legal. El hombre pagó casi 2.000 euros por Magnetogreen, un cubre colchón con conexión a una máquina de magnetoterapia con supuestos beneficios contra el dolor o la fatiga. Vicente Inglada, de la Unión de Consumidores, lo tiene claro: estas empresas «nacen con poco capital, ofrecen excursiones, venden productos a precios desorbitados y desaparecen para evitar demandas y reclamaciones».