El TSJ desmiente la excusa de Marzà para no desvelar antes su nuevo plan educativo El conseller Vicent Marzà, antes de una sesión de Les Corts en una imagen reciente. / irene marsilla El tribunal dice que el conseller no pidió «ninguna aclaración» sobre la anulación del primer decreto de plurilingüismo Á. SERRANO/EFE VALENCIA. Lunes, 4 septiembre 2017, 00:08

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desmontó ayer la excusa que el conseller de Educación, Vicent Marzà, dio el viernes para no revelar antes su plan educativo para este curso tras la anulación del decreto anterior por parte del mismo tribunal en mayo. El TSJCV aseguró que la Generalitat no ha presentado ningún escrito en el que solicite aclaración sobre cómo debe ejecutarse el auto que establecía la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo y la aplicación de la normativa anterior.

El conseller había justificado el viernes la aprobación de un decreto ley sobre plurilingüismo, que ha sido muy criticado por asociaciones de padres de toda la Comunitat, por «respeto a los tiempos judiciales» y dijo que habían «esperado una respuesta al recurso» interpuesto para que el tribunal aclarase cómo se tenían que aplicar sus resoluciones. El tribunal afirmó ayer que el único escrito pendiente fue presentado por la Generalitat el 31 de julio y en él no se solicita ningún tipo de aclaración, sino que se trata de un recurso de reposición en el que lo único que se pide es que se deje sin efecto la orden judicial de ejecutar la cautelar aplicando la normativa anterior. El alto tribunal autonómico señaló, además, que dicho escrito de recurso de reposición no fue tramitado en agosto porque para ello hubiera sido necesario «una expresa petición de parte de habilitación al efecto de los días del mes de agosto», un requisito necesario, según el TSJCV, para que pueda procederse a tal habilitación. Aseguró que la Generalitat no pidió dicha habilitación de días inhábiles, por lo que el recurso de reposición fue tramitado, dando traslado a la otra parte, como exige la ley, el primer día hábil, que es el 1 de septiembre. Además, desde el TSJCV recordaron que la Sección cuarta de la Sala había rechazado en resolución anterior la petición de algún colegio para que se abriera un nuevo plazo de matriculación.

Este desmentido del TSJCV al conseller Marzà aparece 24 horas después de que arreciaran las críticas hacia el departamento que dirige Compromís por parte de padres y asociaciones educativas. Varias entidades (Plataforma No al Decretazo Sí a la Elección, Crevillent por la Libertad Lingüística, Igualdad Lingüística Calpe, Asociación por la Defensa del Castellano C.V., Ampas Vega Baja y Ampas Torrevieja) explicaron a este diario que este «órdago» de Marzà, que se da a 10 días de que empiece el curso escolar, «debe obtener una respuesta por parte de los grupos políticos parlamentarios contrarios al decreto y por parte del Gobierno Central ya que son los únicos con potestad para elevarlo al Tribunal Constitucional».

«El tripartito encabezado por el conseller de educación, el señor Marzà, por fin da a conocer su plan B tras los varapalos judiciales que ha recibido el decreto 09/2017. Tan solo han tenido que pasar cien días desde que, el pasado 24 de mayo, fuese suspendido el decreto del 'timolingüismo' para que los padres y toda la comunidad educativa hayan sido informados acerca del modelo lingüístico que se aplicará en los centros escolares; es decir a tan solo diez días antes del inicio del curso. Una vez más han apurado los tiempos para intentar evitar que los que somos contrarios a su norma podamos reaccionar, para poder así imponer un modelo que cuenta con la desaprobación de la mayor parte de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana», lamentaron las asociaciones.

Vicente Morro, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de familia y Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa), aseguró que Marzà «ha hecho trampa». «Hace más de tres meses que suspendieron el decreto y se ha esperado todo este tiempo para presentar el nuevo por la vía del decreto ley y que no podamos reaccionar», criticó Morro, que recordó que Marzà podía haber sacado este decreto ley hace semanas.